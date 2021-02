Prof. Andrzej Matyja: Apeluję o wprowadzenie cen urzędowych na maseczki

- Apelowaliśmy i apelujemy. Jeżeli wprowadza się nakaz noszenia właściwych masek filtrujących, to powinno się równocześnie zabezpieczyć możliwość nabycia takich maseczek. Nie tylko w przypadku maseczek, ale też wszystkich środków bezpieczeństwa powinny być ceny urzędowe - mówi w Radiu ZET prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Gość Radia ZET pochwala wprowadzenie nakazu zasłaniania nosa i ust jedynie maseczkami. Uważa jednak, że został wprowadzony za późno. - To bardzo dobry ruch, myśmy o tym mówili bardzo dawno temu. Przyłbice i "pseudomaski" to "pseudoochrona". Przyłbica to żaden filtr - mówi prof. Matyja.

- Za późno to wprowadzono. Rozumiałem sytuację w marcu, kiedy brakowało podstawowych środków bezpieczeństwa. Nie mieliśmy nic - maseczek, rękawiczek. W tej chwili ta dostępność jest na tyle duża, że nie ma żadnego problemu. Jest kwestia ceny - dodaje szef NRL.

Prof. Matyja uważa, że w tej chwili konieczne jest urzędowe uregulowanie cen nie tylko maseczek, ale również pozostałych środków bezpieczeństwa. - Jeżeli wprowadza się nakaz noszenia właściwych masek filtrujących, to powinno się równocześnie zabezpieczyć możliwość nabycia takich maseczek, bo części społeczeństwa nie stać na zakup takiej profesjonalnej maseczki. Jesteśmy w sytuacji wojny. Tak, jak mamy uregulowane i urzędowe ceny leków - i słusznie - to ceny maseczek powinny mieć też ceny urzędowe.

- Rozumiem wolność gospodarczą, ale musimy myśleć w sposób ogólnospołeczny - dodaje prof. Andrzej Matyja.

