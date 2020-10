- To, co widzimy na ulicach jest bardzo niepokojące. Ten niepokój chyba wszyscy podzielamy, niezależnie od tego, po której stronie stoimy. Tak do końca nie wiadomo chyba co zrobić – mówi Gość Radia ZET rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, pytany o to, co Kościół może zrobić, by uspokoić nastroje na ulicach.

Zdaniem ks. Leszka Gęsiaka, protesty przeciwko orzeczeniu TK ws. zakazu aborcji oznaczają, że „jakaś czara goryczy się przelała”. Gość Beaty Lubeckiej apeluje do protestujących o spokój, żeby nie eskalować napięć i dodaje, że o to samo prosił abp Gądecki. Czy to wystarczy? - Nie wiem, myślę, że nie – ocenia ks. Gęsiak.

"My mówimy o prawach kobiet"

Pytany o to, czy to jest wojna, rzecznik KEP odpowiada: - Tak, ale nie wszystkie kobiety tak mówią. Jego zdaniem protestujące kobiety „to jest ważna grupa, trzeba jej słuchać i to nie jest mała grupa, bo protesty objęły cały kraj”. Dopytywany, czy kobiety można zmuszać do heroizmu, duchowny odpowiada, że nie i dodaje, że nikt do tego heroizmu nie jest zmuszany. - My [Kościół – red.] mówimy o prawach kobiet, które jakieś te prawa sobie w ten sposób definiują. Ale my chcemy też mówić o prawie każdego człowieka do życia – mówi ks. Leszek Gęsiak. Jego zdaniem „to nie jest tak, że jedno prawo do życia może niwelować prawo drugiego, że w imię dobra jednego prawa możemy zniszczyć prawa drugiego”.

Rzecznik episkopatu: Kompromis aborcyjny uspokajał sytuację

Gość Radia ZET zaznacza, że mamy do czynienia z bardzo poważnym konfliktem aksjologicznym i podkreśla, że „o pewnych rzeczach etycznych właściwie nigdy nie powinno się głosować, nie powinno się ich stawiać jako punkt wyboru i stawiać ludzi w dramacie wyboru: za lub przeciw”. Jego zdaniem kompromis aborcyjny „był taką drogą pośrednią, która uspokajała sytuację”.

"Jeżeli ktoś przychodzi do Kościoła i prosi o pomoc, to Kościół mu pomoże"

Ks. Leszek Gęsiak zdradza również, że w Krakowie do spowiedzi przychodzi do niego wiele osób i słyszał o dramacie wielu ludzi. - Jeżeli ktoś przychodzi do Kościoła i prosi o pomoc, to Kościół mu pomoże. Bez konieczności zabijania życia – zapowiada.

