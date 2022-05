Tym samym dementuje informacje, jakoby Prawo i Sprawiedliwość miało się dogadać z Solidarną Polską w tej sprawie. - Zobaczymy, w jakim kształcie wyjdzie z komisji sejmowych – dodaje Gość Radia ZET. Wiceminister sprawiedliwości podkreśla, że dla jego partii najbardziej problematyczny jest tzw. test niezależności sędziego, który doprowadziłby do „chaosu i przedłużenia postępowań”. Dopytywany o to, czy posiedzenie Sejmu zostanie przerwane, a głosowanie ws. projektu Andrzeja Dudy będzie w przyszłym tygodniu, polityk odpowiada, że „wiele na to wskazuje” i zdradza, że Ryszard Terlecki potwierdził to na wczorajszym klubie PiS.

„Była pochwała SolPol-u”

- Bardzo dobre, merytoryczne spotkanie, mobilizujące. My, jako goście z Solidarnej Polski współtworzymy klub, ale była również mowa o sprawach wewnątrzpartyjnych PiS – opowiada Michał Woś, dopytywany o to, jak wyglądało posiedzenie klubu PiS, z udziałem jego partii. Polityk zapewnia również, że „w niektórych kwestiach była pochwała SolPol-u”. Zdradza również, że Jarosław Kaczyński zapowiedział „cały szereg zmian wewnątrzpartyjnych, strukturalnych, plany, które będą w najbliższym czasie realizowane”.

Zjednoczona Prawica to kochająca się rodzina? - Gdybyśmy byli jedną, wielką, kochającą się rodziną, to bylibyśmy w jednym ugrupowaniu. Podchodzimy do siebie z szacunkiem, ale mamy różne wrażliwości, chociażby stosunek do UE – komentuje wiceprezes Solidarnej Polski. Jego zdanie rozpadu koalicji życzą sobie ci, którzy źle życzą Polsce. Przedterminowych wyborów nie będzie? - Wszyscy dążymy do tego, żeby wybory były w przedterminowym…. Przepraszam, konstytucyjnym terminie – odpowiada Michał Woś i zapowiada: - Idziemy po trzecią kadencję.

Pytany przez Beatę Lubecką o sondaż IBRiS dla Radia ZET, w którym Solidarna Polska ma 0,7 proc. poparcia, Gość Radia ZET komentuje: - Niektórzy się cieszą, że nie 0,5, a 0,7, są takie głosy. Jego zdaniem sondaż ten jest „dziwaczny”. - Jest wiele sondaży, w których mamy nawet między 4, a 6 proc. – zapewnia.

„Adam Glapiński jest ciekawym wykładowcą. Oczywiście poprzemy jego kandydaturę”

Co robił prezes NBP na posiedzeniu klubu PiS? - Było posiedzenie, został zaproszony. Wolę, żeby uczestniczył w tego rodzaju spotkaniach formalnych instytucji, formalnych ciał. Bardziej razi mnie to, że inny prezes – pan Belka – nie chodził na oficjalne spotkania - komentuje Michał Woś. Polityk dodaje, że Adam Glapiński na Nowogrodzkiej „odpowiedział na parę pytań, powiedział merytorycznie o sprawach związanych z sytuacją gospodarczą, mówił o inflacji i działaniach NBP”. - Bardzo barwny język. Jest ciekawym wykładowcą. To było bardzo dobrze odebrane przez salę – ocenia wiceminister i zapowiada, że Solidarna Polska „oczywiście” poprze kandydaturę Glapińskiego na drugą kadencję w NBP.

Wiceminister sprawiedliwości: Mamy przygotowaną celę dla Putina. Zbrodniarze z Kremla będą mogli być u nas przetrzymywani

- Mamy przygotowaną celę dla Putina. W Polsce mamy już zbrodniarzy wojennych, mamy osoby skazane przez Międzynarodowy Trybunał Karny – zapowiada Michał Woś w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Wizytowałem kilka więzień, by sprawdzić warunki, więc jak zbrodniarze z Kremla zostaną tylko osądzeni, będą mogli być u nas przetrzymywani – dodaje wiceminister sprawiedliwości.

Dopytywany o ukraińskich więźniów w Polsce, wiceszef MS odpowiada: - Oni część osób o łagodniejszych wyrokach zwolnili, by mogli zasilić front, a część osób przesunęli w głąb kraju, gdzie przetrzymują ich dalej.

Wyrok ws. Beaty Kozidrak? „Skandaliczny, to jakaś aberracja”

Michał Woś był również pytany o wyrok, w którym sędzia bierze pod uwagę dorobek artystyczny piosenkarki. - To skandaliczny wyrok. To zaklepanie młotkiem sędziowskim jakiegoś immunitetu celebryckiego. Okoliczności łagodzące są wpisane w KK i na pewno nie to, czy ktoś ładnie śpiewa – ocenia Gość Radia ZET. Wiceminister zaznacza, że „to, że ktoś ładnie śpiewa nie upoważnia do jeżdżenia samochodem po pijaku”. - To jakaś aberracja – oburza się Woś.

Polityk Solidarnej Polski był również pytany o to, kto jest lepszym premierem – Beata Szydło czy Mateusz Morawiecki? - Beata Szydło była świetnym premierem. Wolałbym, żeby nie była odwoływana – komentuje gość Beaty Lubeckiej. Jakim premierem jest Morawiecki? - ….. Mam nadzieję, że profesjonalnym – odpowiada Woś, po chwili namysłu. Dodaje, że w relacjach z UE obecny premier popełnił za dużo błędów. Szydło zachowałaby się inaczej? - Mam takie wewnętrzne przekonanie – mówi polityk.

