To jego odpowiedź na wywiad Zbigniewa Ziobry w tygodniku „Sieci”. Minister sprawiedliwości krytykuje premiera na forum unijnym. Jego zdaniem Zjednoczona Prawica już dawno by się rozpadła – po decyzjach Mateusza Morawieckiego – gdyby nie fakt, że władzę w Polsce może przejąć Donald Tusk. - Pamiętam, jak politycy obecnej Solidarnej Polski atakowali śp. Lecha Kaczyńskiego. Ich linia miękkiego Polexitu nie jest niczym nowym – komentuje europoseł. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy w takim razie koalicjant chciałby Polexitu, lider Partii Republikańskiej odpowiada: - Nie sądzę, by cała partia miała to w programie, choć jak się czyta wypowiedzi niektórych polityków, to konsekwencją realizacji ich postulatów byłoby wyjście Polski z UE, to oczywiste. Zdaniem Bielana, politycy Solidarnej Polski poprzez swoje wpisy w mediach społecznościowych „czasem przekraczają granice”. Gość Radia ZET uważa, że kłótnie w Zjednoczonej Prawicy są zupełnie „niepotrzebne”. - Jestem przekonany, że będziemy startować wspólnie – mówi polityk.

Adam Bielan podkreśla, że „rozpad Zjednoczonej Prawicy to najprawdopodobniej będzie utorowanie drogi do władzy lewicy i liberałów”. - Powinniśmy się skupić na tym, co łączy. Tylko razem jesteśmy w stanie powstrzymać dojście do władzy lewicy i liberałów – apeluje Gość Radia ZET. Jego zdaniem więcej łączy ich, niż dzieli. - Jeśli spojrzymy na głosowania w parlamencie, to w 99 proc. przypadków głosujemy razem – dodaje polityk.

„Źle się dzieje przy organizacji prac Sejmu. Tego rodzaju porażki nie powinni nam się przydarzać ”

Ostatnie głosowanie i przegrana Zbigniewa Ziobry? Adam Bielan uważa, że to wszystko przez złą organizację prac Sejmu. - Źle się dzieje przy organizacji prac Sejmu, jeśli głosowania planowane z wielodniowym wyprzedzeniem przesuwa się z dnia na dzień. Jeśli przekładamy głosowania z piątku o 9:00, na czwartek na popołudnie, to wielu ministrów, w tym premier ma inne obowiązki – komentuje gość Bogdana Rymanowskiego. - Musimy zadbać o frekwencję. Tego rodzaju porażki nie powinni nam się przydarzać – dodaje Bielan.

Rząd techniczny? - Nie wyobrażam sobie. W polskich warunkach rządy mniejszościowe się nie sprawdzają, nie potrafią niczego zrobić – uważa lider Partii Republikańskiej i dodaje: - Jestem przekonany, że obronimy ministra Ziobro. Polityk zapowiada, że Zjednoczona Prawica „zachowa się solidarnie wobec kolegów z Solidarnej Polski”.

Krótka piłka: Żałuję, że Michał Kamiński odszedł z prawicy

- Zjednoczona Prawica bez Zbigniewa Ziobry nie ma sensu? – pyta Bogdan Rymanowski.

- … no, tak, tak – odpowiada Adam Bielan.

- Żeby wygrać wybory – musimy schować prezesa Kaczyńskiego? – pyta prowadzący.

- Nie – ocenia polityk.

- Prezes Kaczyński często odwiedza moją rodzinę i rozmawiamy o stanowisku szefa MSZ dla mnie w przyszłym rządzie? – pyta gospodarz programu.

- Nie – uważa Gość Radia ZET.

- Michał Kamiński jest świetnym specem od kampanii i żałuję, że już nam nie doradza? – pyta dziennikarz.

- Czy żałuję, że odszedł z prawicy? Tak – przyznaje były kolega Kamińskiego.

- Do dziś mam wyrzuty sumienia wobec Gowina i jest mi przykro, że znalazł się w tak trudnej sytuacji? – pyta Rymanowski.

- Jest mi przykro, że znalazł się w trudnej sytuacji, ale nie mam żadnych wyrzutów sumienia. Przestrzegałem go przed tym – mówi Bielan.

Adam Bielan o Donaldzie Tusku: Osoba pełna nienawiści, wilcze oczy, pała żądzą rewanżu. Blokował wyjazdy śp. prezydenta Kaczyńskiego

- Polityczna wojna domowa tak [grozi Polsce po wygranej opozycji – red.] – ocenia Adam Bielan w internetowej części programu „Gość Radia ZET” i dodaje, że mówił o tym już tydzień temu [przed prezesem PiS – red.]. - Wojna domowa, czyli brak jakiejkolwiek współpracy pomiędzy premierem Tuskiem, a prezydentem Dudą. To, co działo się w latach 2007-2010 to pikuś przy tym, co robiłby Tusk wracając do władzy teraz, jako osoba, która pała żądzą rewanżu, nienawiści – mówi europoseł. Zdaniem Bielana, w latach 2007-2010 Donald Tusk „bezwzględnie zwalczał śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego”. - Gdyby Tusk decydował, to nie doszłoby do wizyty prezydent Kaczyńskiego w Gruzji. Nie chciał dać samolotu prezydentowi. Dopiero po deklaracji prezydenta Busha, że da wiceprezydencki samolot, do tej wizyty w ogóle doszło. Tusk blokował wyjazdy śp. prezydenta Kaczyńskiego – opowiada gość Bogdana Rymanowskiego. Zdaniem szefa Partii Republikańskiej, szef PO to „osoba pełna nienawiści, bo wystarczy spojrzeć w jego słynne, wilcze oczy, by zobaczyć, że to człowiek, który jeszcze bardziej jest przepełniony nienawiścią”. - Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy w momencie, kiedy za naszą miedzą jest regularna wojna, czy my możemy sobie pozwolić na ponad 2 lata wojny między premierem i prezydentem? Moim zdaniem nie – dodaje Adam Bielan i apeluje do Polaków, by wzięli to pod uwagę przy nadchodzących wyborach.

Sympatycy opozycji? „Ludzie często na granicy obłąkania”

- Poziom nienawiści części wyborców opozycji do PiS i poziom niechęci wyborców PiS do polityków PO – ten pierwszy poziom jest znacznie, znacznie wyższy i odpowiadają za to w dużej mierze politycy PO – uważa Gość Radia ZET. Jego zdaniem „widać wyraźnie po tych zbiegowiskach, ludziach pełnych nienawiści, że to są ludzie często na granicy obłąkania”. Bielan przypomina, że w 2010 roku były członek PO zabił członka PiS.

Beata Szydło przejdzie do Solidarnej Polski? - Pierwsze słyszę. Nie wiem, skąd tego rodzaju plotki. Nie wyobrażam sobie. Nic nie wiem, by Ziobro kusił kogokolwiek z PiS. Jest zapis umowy koalicyjnej, który mówi o tym, że wewnątrz Zjednoczonej Prawicy nie powinno być transferów. Jeśli ktoś przechodzi z partii do partii, to przez 3 lata nie może kandydować w wyborach – mówi Gość Radia ZET.

Pytany o wypowiedź prezesa PiS, dotyczącą lekarzy, którzy za bardzo myślą o pieniądzach, Adam Bielan odpowiada, że jest to pewnie wypowiedź wyrwana z kontekstu. - Zawód lekarza to jest zawód szczególny. To oczywiste, że lekarze powinni dobrze zarabiać chociażby po to, żeby nie wyjeżdżali. Proces kształcenia nowych lekarzy jest bardzo kosztowny dla państwa polskiego – ocenia Gość Radia ZET.

- Co pan najbardziej ceni u posła Mejzy? Oprócz mandatu posła – pyta internauta.

- Poseł Mejza jest osobą bardzo waleczną. Znam go dopiero 1,5 roku, więc nie chcę oceniać jego charakteru. To osoba, która jest bojowa – komentuje Bielan.

Macron o tym, że Zachód powinien rozważyć jak odpowiedzieć na potrzebę Rosji, uzyskania gwarancji bezpieczeństwa, jeśli Putin zgodzi się na negocjacje w celu zakończenia wojny? - Straszna wypowiedź. Paryż i Berlin wracają do polityki zagłaskiwania Putina

Jeśli Putin nie przegra tej wojny, wyjdzie zwycięsko, utrzyma zdobycze terytorialne, wróci do stołu negocjacyjnego ze światowymi przywódcami, to po pewnym czasie ruszy znów. Wyliże rany, ale po kilku latach Rosjanie ruszą dalej na zachód – komentuje europoseł.

- Dlaczego mogliśmy w PE głosować poprawkę po poprawce, a potem całą rezolucję, a w polskim parlamencie opozycja blokuje uchwalenie tej uchwały, poprzez wyciągnięcie kart do głosowania i łamanie kworum? – pyta Gość Radia ZET. - W PE również przyjęliśmy poprawkę łączącą kwestię katastrofy smoleńskiej ze zestrzeleniem samolotu malezyjskich linii lotniczych. Macierewicz nie używa słowa „zamach” w poprawce. Jest napisane o katastrofie smoleńskiej i odpowiedzialności państwa rosyjskiego – dodaje.

RadioZET/MA