Ekonomista dodaje, że rozmowy te na razie są nieformalne, ale prowadzone są „nad bardzo konkretnym planem”. – Donald Tusk jest zdeterminowany, żeby pieniądze trafiły do Polski jak najszybciej – podkreśla Gość Radia ZET.

Nie będzie likwidacji 800+ oraz 13. i 14. emerytury

Pytany o gigantyczną „dziurę Morawieckiego” w budżecie, o której mówiła wiceszefowa PO Izabela Leszczyna, ekspert gospodarczy Platformy odpowiada, że owszem, wykonanie budżetu jest „obecnie słabe”, ale zapowiada: - Pieniądze na programy zapowiadane przez KO w trakcie kampanii są i będą. Ekonomista podkreśla, że nie ma mowy o odejściu od świadczeń typu 800+, 13. i 14. emerytury, czyli „od tego wszystkiego, do czego Polacy już się przyzwyczaili”. - Nic, co dane nie zostanie zabrane – zapewnia gość Bogdana Rymanowskiego. Co, jeśli Trzecia Droga lub Lewica nie zgodzą się na to? Ekspert PO zapowiada, że Koalicja Obywatelska będzie rozmawiała z koalicjantami i dodaje: - Będziemy się wzajemnie przekonywać.

Stan finansów publicznych, ewidencja przejawów niegospodarności ze strony PiS i kierunki naprawy - w Białej Księdze Finansów

Andrzej Domański zapowiada również Białą Księgę Finansów „nie później, niż miesiąc po powołaniu rządu”. - Jesteśmy bardzo mocno zdeterminowani, żeby dokładnie przedstawić stan finansów, pokazać przykłady niegospodarności PiS, zobaczyć poukrywane wydatki – mówi doradca Donalda Tuska. I to właśnie znajdzie się Białej Księdze. Będą w niej wskazane również „kierunki naprawy”. – Miesiąc po stworzeniu rządu – podkreśla Domański.

Ekonomista: Będziemy spójnie zarządzać „tabelkami”

Dopytywany przez prowadzącego o rozbieżności w programach KO, Lewicy i Trzeciej Drogi, Gość Radia ZET odpowiada, że programy te ma „dobrze rozpoznane” i zapewnia, że „punktów spornych jest bardzo, bardzo niewiele”. - Zdecydowanie więcej nas łączy, niż dzieli. Razem protestowaliśmy w obronie demokracji, sądów. Wartości są spójne. Będziemy tymi „tabelkami” spójnie zarządzać – zapowiada Andrzej Domański.

Likwidacja prac domowych dla uczniów i podwyżki dla budżetówki od 1 stycznia

- Czy prace domowe dla uczniów będą zlikwidowane? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – zapowiada Andrzej Domański.

- Podwyżki dla budżetówki już od 1 stycznia? – pyta prowadzący.

- Tak – zapewnia współtwórca programu PO.

- Wprowadzimy tańsze paliwo? – pyta gospodarz programu.

- Paliwo będzie ustalane na bazie czynników rynkowych. Nie będzie administracyjnych decyzji dot. cen paliw – komentuje Gość Radia ZET.

- Sprywatyzujemy państwowe banki? – pyta Rymanowski.

- Nie. Nie ma banków państwowych, są banki kontrolowane przez Skarb Państwa. PKO BP i Pekao SA są notowane na giełdzie i tam są inwestorzy mniejszościowy, w tym OFE. Nie ma mowy o sprzedaży udziałów – mówi Domański.

Doradca Donalda Tuska zapowiada koniec prac domowych dla uczniów. Domański: Dajemy nauczycielom 30 proc. podwyżki i chcemy, żeby szkoła wzięła na siebie cały ciężar

- Jeśli dajemy 30 proc. podwyżek nauczycielom, to chcemy też, żeby szkoła wzięła na siebie cały ciężar edukacji, bo nie jest rolą pana ani moją, by kolejny raz uczyć się fizyki czy biologii na potrzeby córki – zapowiada Andrzej Domański, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Ekonomista i doradca lidera PO dodaje, że „doświadczenia państw skandynawskich pokazują, że to szkoła musi wziąć na siebie ciężar edukacji”. - Rodzice muszą być bardziej prowadzącymi, wprowadzającymi młodego człowieka w dorosłość, a nie powrót do fizyki, matematyki w wieku 35-40 lat – komentuje współautor programu PO. Jego zdaniem likwidacja prac domowych to jest ta zmiana, której oczekują Polacy.

Domański: Widzimy miejsce dla 2 elektrowni jądrowych

Doradca Donalda Tuska zapowiada również, że „do 2030 roku 68 proc. energii w Polsce będzie wytwarzane z OZE”. - Mamy konkretne rozwiązania: wsparcie dla lądowej energetyki wiatrowej, dla fotowoltaki, systemy hybrydowe – wylicza Andrzej Domański. Co z elektrowniami atomowymi? - Widzimy miejsce w systemie dla dwóch dużych – zapowiada Gość Radia ZET. Domański zapowiada również, że nie ma cienia rozmowy na temat podważania umowy z Amerykanami dot. budowy elektrowni, ponieważ projekt ten jest „bardziej zaawansowany”.

Ceny gazu i prądu będą zamrożone

- Dla gospodarstw domowych – z całą pewnością nie dopuścimy do skokowego wzrostu cen. Dla firm również nie, natomiast skupmy się na źródle problemu – odpowiada Andrzej Domański, pytany o zamrożenie cen prądu w przyszłym roku. - Ceny energii i gazu będą zamrożone – zapowiada ekonomista. Co jest tym źródłem problemu? - Jeśli w Polsce są miesiące, kiedy ceny energii dla polskich firm są o 50-60 proc. wyższe, niż w Niemczech czy Francji, to to jest źródło problemu – oparcie polskiej energetyki niemal wyłącznie na węglu i gazie. Na tym muszą skupić się nasze działania – tłumaczy gość Bogdana Rymanowskiego.

600 złotych dopłaty do wynajmu? „Im jest najtrudniej”

Pytany o 600 złotych dopłaty do wynajmu mieszkania dla młodych, Andrzej Domański odpowiada, że tego typu rozwiązania funkcjonują w wielu krajach Europy zachodniej. - Mamy analizy, które pokazują, że to gospodarstwa domowe, które wynajmują mieszkanie, przeznaczają na swoje potrzeby największą część dochodu, jest im najtrudniej – mówi Gość Radia ZET.

Skąd pieniądze na realizację obietnic wyborczych KO? - Zejście z oprocentowaniem polskich obligacji tylko do poziomu czeskiego – 4,9 proc. to już oszczędności nawet 20 mld złotych w skali roku. Ten proces już się po wyborach rozpoczął. Mamy pieniądze z mniejszych kosztów obsługi długu, KPO, wyższy wzrost gospodarczy 8-10 mld, handlowa niedziela pewnie do 1 mld złotych. TVP – 3 mld i przeniesienie długu z PFR i BGK do budżetu to oszczędności 12 mld – precyzuje ekonomista i współtwórca programu PO.

Pytany o spółki Skarbu Państwa, Andrzej Domański zapowiada, że „upolitycznione osoby bez kwalifikacji, tzw. pisowskie tłuste koty mogą pakować już pudełka”.

CPK? Domański: Inwestycja, która ma potencjał

Pytany o to, co dalej z CPK, ekonomista odpowiada, że to „inwestycja, która ma potencjał, być może kluczowy z punktu widzenia Polski”. - Przeprowadzimy bardzo dokładny audyt. Dochodziło tam do nieprawidłowości, chociażby związanych z wywłaszczaniem. Czy sama koncepcja ma sens – będzie sprawdzone audytem – zapowiada Andrzej Domański.

Gość Radia ZET uważa, że powinna powstać komisja śledcza ds. Orlenu. - Ta transakcja musi być bardzo dokładnie wyjaśniona. Bo Polska poniosła na tej transakcji poważne straty. Fuzja? Odkręcić będzie trudno z prawnego punktu widzenia. Spółki łatwiej połączyć, niż rozdzielić– mówi doradca Donalda Tuska. - Pan prezes Obajtek powinien już sam rezygnować. Powiedział kiedyś, że jeśli PiS przegra, to on odejdzie. Byłoby honorowo dotrzymać obietnicy – dodaje.

- Mówiliśmy wyraźnie, że nie jesteśmy za dobrowolnym ZUS. Ale dostrzegamy, jak bardzo wzrastają obciążenia ZUS-owskie, widzimy, jak mocno rośnie składka zdrowotna. Zaproponowaliśmy urlop dla przedsiębiorców – by raz w roku przez miesiąc przedsiębiorca mógł nie płacić składek – mówi Gość Radia ZET.

- Będziemy sprawdzać samą procedurę wyboru prezesa, ale byłbym daleki od tego, by odwoływać osobę z funkcji prezesa NBP, nawet za bardzo głupie wypowiedzi, jakie padają na konferencjach prezesa NBP – odpowiada Andrzej Domański, pytany o Adama Glapińskiego.

