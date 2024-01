Sasin: Namawiam prezesa, by nie odchodził. Kandydaci powinni dać sobie na wstrzymanie

Gość Radia ZET. Jacek Sasin u Bogdana Rymanowskiego

Polityk PiS podkreśla: - Namawiam prezesa Kaczyńskiego, by nie odchodził, bo jest dziś potrzebny na polskiej scenie politycznej. Dopytywany o kandydatów na przejęcie władzy w partii, Sasin odpowiada, że „ci, którzy noszą buławy w tornistrach, a takich może być wielu – a przynajmniej uważać, że noszą buławę – powinni sobie dać na wstrzymanie”. Zdaniem polityka PiS, są dziś ważniejsze rzeczy, niż walka o przywództwo w partii. Dym na spotkaniu Prawa i Sprawiedliwości, po słowach Mateusza Morawieckiego w Radiu ZET, że chciałby wystartować w wyścigu na fotel prezesa PiS? Jacek Sasin przyznaje, że „była jakaś dyskusja na ten temat”. Polityk dodaje jednak: - Ale wszyscy doszliśmy do przekonania, że wszczynanie tej dyskusji jest bez sensu. Gość Radia ZET zapowiada, że w połowie przyszłego roku będzie kongres partii i tam zapadną decyzje. - PiS jest partią mocno osiadłą na polskiej scenie politycznej, ale nie zmienia się lidera w sytuacji, w jakiej dziś jesteśmy – jest zagrożona demokracja w Polsce, zagrożony cały nasz dorobek ostatnich lat. Wymiana lidera dziś byłaby czymś nierozsądnym – podkreśla były wicepremier.

Jacek Sasin o broni dla Ukrainy: Nie wiem, czy jesteśmy gotowi, by przekazywać

- Czy Polska nadal powinna przekazywać broń Ukrainie? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Powinna wspierać, ale co do broni – przekazaliśmy na tyle dużo, że nie wiem, czy jesteśmy gotowi, by przekazywać jej więcej – odpowiada Jacek Sasin.

Zdania głosujących w sondzie na radiozet.pl są w tej sprawie podzielone. „Tak” odpowiada 52 proc., a „nie” 48 proc.

Dopytywany o relacje z Ukrainą i wizytę premiera w Kijowie, polityk PiS zaznacza: - To nasz rząd spowodował, że Polska jest najbardziej wiarygodnym sojusznikiem Ukrainy. Reset w relacjach, jak mówi premier Ukrainy? - To mnie niepokoi. Jeśli ma polegać na tym, że interesy Polaków zostaną odpuszczone, to bardzo niedobrze – komentuje Gość Radia ZET i zwraca się do rządu: - Proszę, by pamiętał, że jest rządem powołanym przez Polaków i musi dbać o polskie interesy. Dopytywany o to, czy prezydent Ukrainy postawi teraz na Donalda Tuska, a nie na Andrzeja Dudę, Jacek Sasin odpowiada, że „byłoby to nierozsądne, gdyby tak zrobił”.

„Nie dostrzegam wściekłości na prezydenta. Jest w niezwykle trudnej sytuacji, dylemacie”

Pytany o to, czy PiS jest wściekłe na Andrzeja Dudę, że nie przyspieszył procesu ułaskawiania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Jacek Sasin odpowiada: - Ja nie dostrzegam wściekłości na prezydenta. Zdaniem Gościa Radia ZET, głowa państwa „jest w niezwykle trudnej sytuacji”. - Z jednej strony ma stan prawny, obronę swoich prerogatyw, przekonanie, że zostali skutecznie ułaskawieni, a z drugiej strony bierze pod uwagę aspekt humanitarny. Jest w bardzo trudnym dylemacie – ocenia poseł Sasin. Jego zdaniem obecni rządzący są „bezwzględni” w umacnianiu swojej „bezwzględnej władzy”. - Rządzący dziś wybierają sobie te wyroki., które chcą, a ignorują te, które nie są po ich myśli – uważa Jacek Sasin i dodaje, że minister sprawiedliwości „nie bierze pod uwagę humanitarnego aspektu tej sprawy”. - Nic nie stoi na przeszkodzie, by na czas postępowania zawiesić wykonywanie kary. W dzisiejszym czasie piłka jest po stronie min. Bodnara – mówi Gość Radia ZET.

