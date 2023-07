Marek Suski: Pytanie referendalne będzie jedno i poznamy je prawdopodobnie na tym posiedzeniu Sejmu

Pytanie referendalne, kiedy w końcu je poznamy? To będą 2, 3 pytania? - Sądzę, że jedno. Nie słyszałem, żeby był pomysł, żeby było więcej. Moim zdaniem pytanie referendalne będzie tylko jedno i poznamy je prawdopodobnie na tym posiedzeniu Sejmu, teraz - powiedział Marek Suski – wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość , w Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Przedstawicie projekt ustawy? [ws. referendum – red.]

- Projekt będzie rozpatrywany – zaakcentował Suski.

- Czy on już jest gotowy?

- Myślę, że jest. To nie jest jakaś bardzo skomplikowana sprawa.

- Czyli jedno pytanie, które będzie dotyczyło polityki migracyjnej?

- Moim zdaniem jedno, ale wie pani, przyszłość ma to do siebie, że jest piękna, bo nie poznana. Ja nie będę mówił, jakie były dyskusje – podsumował Marek Suski.

#LUBECKA Do czego służą pikniki 800+? @mareksuski: To jest organizowane przez ministerstwo, które ten program robi… każde działanie można przypisać kampanii wyborczej… to nie jest kampania wyborcza, to jest promocja programu…

"Nie widziałem tych protestów. W mieście, w którym mieszkam i mam biuro takich protestów nie było" Widział pan protesty przed komisariatami Policji ws. pani Joanny z Krakowa? - Nie widziałem tych protestów. W mieście, w którym mieszkam i mam biuro takich protestów nie było. Nie oglądał pan tego, co było w telewizji i nie czytał pan doniesień w Internecie np.? Nie jest pan zainteresowany tym, że Polki protestują? - Nie widziałem. Pewnej telewizji nie oglądam. Nie, to jest co innego. Tutaj jest sytuacja bardzo ciekawa. Jak się dowiadujemy o różnych aspektach tej sprawy, to ona jest dużo bardziej skomplikowana, niż się wydawało na pierwszy rzut oka. Czy tak było naprawdę? [jak opisuje pani Joanna – red.] Policja twierdzi inaczej. A ta pani Joanna, zdaje się, w różnego rodzaju happeningach brała udział. Nie wiadomo, czy to nie był kolejny happening. Sprawa jest badana. Bardziej wierzę w badanie służb i prokuratury niż w relację jednej osoby, która w jakiś sposób może interpretować swoje zachowanie różnie. Ja nie widziałem nagrań, które pokazywałyby te różne rzeczy opisywanie przez tę panią Joannę. Nie widziałem tego , nie wiem, jak było. To jest jedna osoba, która tak twierdzi, a lekarze, czy Policja twierdzi inaczej – powiedział Marek Suski.

@mareksuski: … nagle pani redaktor z Gazety Wyborczej pyta o aborcję… co to ma do rzeczy?

@Bartewski: Na podstawie jakich kryteriów ocenił Pan, że Polska ma najbardziej liberalne prawo aborcyjne? @mareksuski: Być może się myliłem… : Mój syn powiedział, że w Unii są takie prawa, jak w związku sowieckim, że dzieci nie mają żadnych praw, można je kasować, a to się skończy kalifatem… u Muzułmanów kobiety rodzą po 5 – 7 dzieci.

"W terenie ludzie mówią – oni na was plują, wchodzą wam na głowę, a wy nie odpowiadacie" Skąd u prezesa Kaczyńskiego takie agresywne słowa ostatnio? - To, co Donald Tusk opowiada. Ostatnio nazwał nas seryjnymi zabójcami kobiet. Tego typu skandaliczne słowa nie mogą pozostawać bez odpowiedzi.

- Tutaj jest taka agresja. Przez wiele tygodniu, a nawet miesięcy, odkąd D. Tusk został tutaj zrzucony do Polski, żeby Polskę doprowadzić do porządku, słyszymy coraz ostrzejsze inwektywy. To jest człowiek, [D. Tusk] jak widzimy z filmu „Reset”, jego administracja dogadywała się z Rosją przeciwko Polsce, polskiemu prezydentowi, później był ten zamach i on bardziej odpowiada za śmierć tych osób, które zginęły w tej katastrofie, w tym zamachu bo to był zamach – zapewniał Suski, dodając: - Ponad wszelką wątpliwość teraz wiadomo, że to by zamach, niż my jesteśmy seryjnymi mordercami. Zresztą to nawet administracja amerykańska powiedziała.

Czy to są pomysły Joachima Brudzińskiego, szefa kampanii PiS, żeby używać takiego agresywnego języka? - Nie mam pojęcia. Moim zdaniem jest to odpowiedź na te oblegi, jakimi my jesteśmy traktowani. Na wielu spotkaniach kulturalnych w terenie ludzie mówią – oni na was plują, wchodzą wam na głowę, a wy nie odpowiadacie. Ludzie oczekują, że ktoś nas obraża, oskarża – o bycie seryjnym mordercą kobiet, to jest po prostu obrzydliwe, co robi D. Tusk. Nie mają programu, nie mają na to. My po prostu pokazujemy, jeśli taki ton kampanii chcecie, to my wam odpowiemy, ale przedstawcie program. Oni nie mają żadnego programu.

#LUBECKA Czy to już będzie taki standard, że politycy Zjednoczonej Prawicy będą zakłócać konferencję KO? @mareksuski: Co ja mogę zrobić, przecież nie nakażę kolegom z innej partii czegokolwiek…

Czy Paweł Kukiz będzie startował z list Zjednoczonej Prawicy? @mareksuski: …pani wymaga ode mnie jasnowidztwa… okażę się niedługo, myślę, że do końca sierpnia…

@mareksuski: …z tego wynika, że prezydent się nie wywiązał ze swoich zadań… [Zielonej Góry ws. odpadów – red.] … a co robił w Warszawie Trzaskowski, jak wylało szambo…?

RadioZET.pl