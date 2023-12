Dariusz Wieczorem Gościem Radia ZET

Chodzi o protest studentów, którzy okupują akademik „Jowita”. Sprzeciwiają się prywatyzacji akademika. - Nie może być tak, że minister nauki siedzi w gabinecie, rozwiązuje inne problemy, a tam studenci okupują akademik – podkreśla nowy szef resortu. Wieczorek podkreśla również, że jest w kontakcie z panią rektor, z którą jeszcze dziś planuje się zobaczyć. - Jadę pełen nadziei. Chcę serdecznie studentów pozdrowić. Mam nadzieję, że protest się zakończy. Jakieś rozwiązania znajdziemy – zapewnia w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim i zapowiada, że koalicja rządząca na pewno zajmie się generalnie tematem akademików. Pytany o to, czy zablokuje prywatyzację „Jowity”, Dariusz Wieczorek odpowiada, że to decyzja władz uczelni. Dodaje jednak: - Po rozmowach z panią rektor jestem pełen optymizmu, bo mam wrażenie, że tam nie chodzi o prywatyzację tylko o to, że nie ma środków, by go wyremontować.

Czy akademiki dla studentów powinny być za złotówkę? - Akademiki powinny być dla studentów, ale kwestia czy za złotówkę, 2 złote czy 10 złotych, to kwestia ustalenia, jeśli chodzi o sytuację budżetową – komentuje Gość Radia ZET. Nowy minister zaznacza, że „na ten moment nie ma takiego rozwiązania”, choć przyznaje, że jest za dostępnością akademików dla wszystkich studentów.

Minister Dariusz Wieczorek o podwyżkach dla nauczycieli akademickich: Od 1 stycznia. Przy takiej płacy, za chwilę płaca minimalna będzie większa

- Będą od 1 stycznia – zapewnia nowy minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek, pytany o podwyżki dla nauczycieli akademickich. Gość Radia ZET tłumaczy, że „przed wyborami pan Czarnek przedstawił projekt rozporządzenia, dającego 30 proc. podwyżki, nie ma decyzji w tej sprawie, nie podpisał tego, bo dziwnym trafem zapomniał tamten rząd uwzględnić to w projekcie budżetu”. – My musimy zabezpieczyć finansowanie, chcemy utrzymać to rozporządzenie – wyjaśnia nowy minister. Zdaniem Dariusza Wieczorka z Lewicy, ludzie zaczynają uciekać z uczelni i ze szkół przez zarobki. - Przy takiej płacy za chwilę płaca minimalna będzie większa, niż ta, którą dziś otrzymują doktoranci czy doktorzy pracujący na uczelniach – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Wieczorek zapowiada: Nowe technologie, badania, rozwój - kluczowe rzeczy, jeśli chcemy nadążać za Zachodem

- Jest szereg rzeczy, które trzeba wyprostować chociażby po reformie Gowina. Ja mam wizję „Nauka 4.0” - nowe technologie, badania, rozwój to kluczowe rzeczy, jeśli chcemy nadążać za Zachodem – wylicza Gość Radia ZET.

Dariusz Wieczorek zaznacza również, że jego pierwszą decyzją, jak tylko wkroczył do resortu był powrót flag UE do Ministerstwa Nauki. Co dalej? - Druga sprawa – będzie odideologizowana nauka. Chcę to obiecać wszystkim. Nowe ministerstwo da gwarancję, że będą jasne kryteria dot. finansowania uczelni, nie będzie preferencji – zapowiada Gość Radia ZET.

Pytany o to, co inżynier elektryk może dać polskiej nauce, Dariusz Wieczorek odpowiada, że „nowe spojrzenie”. - Wiele tego typu pytań padało. Może to dobre rozwiązanie, jak ktoś z zewnątrz wchodzi i zaczyna rozmawiać, dyskutować i szukać rozwiązań – uważa nowy minister nauki. Zaznacza, że minister jest od zarządzania i zapowiada, że w przyszłym tygodniu będzie znany skład całego kierownictwa resortu, a znajdą się w nim osoby wywodzące się ze środowiska naukowego. - Nie planujemy żadnych rewolucji, a ewolucję – zapewnia Dariusz Wieczorek.

Minister: Jestem pałkarzem. Na czworo członków zespołu jeden jest za Lewicą, drugi za Konfederacją, trzeci za PiS, a czwarty za PO

- Jestem pałkarzem, ale tylko na instrumencie perkusyjnym – przyznaje nowy minister, który gra w zespole. - Zespół mamy bardzo pluralistyczny. Na czworo członków zespołu jeden jest za Lewicą, drugi za Konfederacją, trzeci za PiS, a czwarty za PO. Mamy problem, żeby na próbie zagrać, bo jak się zaczynają te polityczne dyskusje… To ja w końcu mówię „no, dobra, może pogramy” – opisuje Wieczorek.

Ani złotówki dla uczelni o. Rydzyka? „Jak wygra konkurs, to wygra”

- Zlikwiduję wszystkie jednostki naukowe utworzone przez min. Czarnka? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak, ale pod warunkiem, że nie będą to jednostki, które się powielają z innymi jednostkami, już funkcjonującymi – komentuje Dariusz Wieczorek.

- Uczelnia o. Rydzyka nie dostanie od nas ani złotówki? – pyta prowadzący.

- Nie można tak stawiać sprawy. Jeśli mamy być uczciwi, to każdy będzie startował w konkursach. Jak wygra jakiś konkurs, to wygra – odpowiada minister nauki i szkolnictwa wyższego.

- Marihuana jest ok? – pyta gospodarz programu.

- Nie jest ok. Każdy podejmuje decyzje, szczególnie jeśli chodzi o kwestie związane z lecznictwem i zdrowiem. Tu jestem zwolennikiem dopuszczenia – mówi wiceprzewodniczący Lewicy.

