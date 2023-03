Minister finansów podkreśla, że należy popatrzeć na cele tego programu, czyli znaczne ograniczenie ubóstwa. - Jeśli chcemy mówić o waloryzacji i jakichś zmianach, trzeba przyjrzeć się celom, które chcemy osiągnąć i tak ten fundusz trzeba kształtować – uważa gość Bogdana Rymanowskiego.

„Nie jest wspaniale”

Dopytywany przez prowadzącego o rekordową inflację, minister finansów odpowiada, że „inflacja kosztuje”. - Ten realny spadek płac, wynagrodzeń obserwujemy, ok. 4 proc. Ale na płace trzeba patrzeć też z innej perspektywy – wojna w Ukrainie, jak wygląda sytuacja na rynku pracy, dochody Polaków – komentuje Rzeczkowska. Rynek pracy? Zdaniem minister „mamy najlepszą sytuację od wielu, wielu lat”. - Wróciliśmy do 2,8 proc. poziomu bezrobocia. Ważną kwestią jest to, że praca jest – podkreśla Gość Radia ZET. Magdalena Rzeczkowska zapewnia, że rząd dba o Polaków w czasach wysokiej inflacji. - Obniżone podatki, obniżony PIT, bardzo dużo transferów w postaci dodatków energetycznych, ciepłowniczych, 13.,14. emerytura i waloryzacja – wylicza. Jest wspaniale i powinniśmy się cieszyć? - Nie jest wspaniale. Nie jest tak, jak byśmy sobie tego życzyli, gdybyśmy żyli w sytuacji bez kryzysu. Ale jest na tyle dobrze, na ile sytuacja zewnętrzna pozwala – odpowiada Magdalena Rzeczkowska.

Minister zapowiada, że inflacja będzie spadała. - Ale nawet, jak osiągnie 7 proc., to będzie to 7-procentowy wzrost cen. Ciągle będziemy dostawać po kieszeni – komentuje Bogdan Rymanowski. - Tak, to są ciągle wyższe ceny. To jest też koszt, jaki płacimy w związku z sytuacją kryzysową geopolityczną, znowu wojna – mówi minister finansów.

PKB i twarde lądowanie? - Prognozy, jeśli chodzi o wzrost PKB w 2023 to jest między 0, a 1 proc. Nie więcej, niż 1 proc. PKB. Będzie się utrzymywał i wzrost będzie się utrzymywał, mimo znacznego spowolnienia – komentuje szefowa resortu finansów.

Rzeczkowska: To są trudne dane

Sprzedaż detaliczna w lutym spadła o 5 proc. rok do roku? - To nie jest katastrofa, to spowolnienie gospodarcze i osłabienie konsumpcji, które ma miejsce już od kilku miesięcy. To trudne dane – przyznaje Magdalena Rzeczkowska w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Ocenia również, że to nie jest zjawisko wyjątkowe, występujące tylko w Polsce. - To zjawisko, z którym mamy do czynienia w innych krajach UE – zaznacza.

Minister finansów zapowiada: Podatek od nadmiarowych zysków to kwestia najbliższych tygodni

- Spółki Skarbu Państwa zarabiają na Polakach. Polacy tracą, spółki zarabiają – mówi gospodarz programu „Gość Radia ZET” Bogdan Rymanowski. - Z jednej strony mogą tak te liczby wyglądać.Ale proszę spojrzeć, że przed Orlenem, spółkami energetycznymi bardzo duże inwestycje w zieloną transformację, bezpieczeństwo energetyczne Polski – odpowiada minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Podatek od nadmiarowych zysków? - To nie jest podatek, tylko opłata w sektorze energetycznym. Trwają prace analityczne. Jest rozporządzenie UE i trwają prace nad wykonaniem tego w całości w Polsce – komentuje Gość Radia ZET. Kiedy będzie gotowy? - Myślę, że to kwestia najbliższych tygodni – zapowiada szefowa resortu finansów.

Dopytywana o sprzeciw Orlenu dotyczący podatku od nadmiarowych zysków, który zapowiadał w Radiu ZET prezes Daniel Obajtek, Magdalena Rzeczkowska odpowiada, że „trzeba wziąć pod uwagę kwestię inwestycji, jakie Orlen ma przed sobą”. - Są kwestie bezpieczeństwa, które są kluczowe dla Polski. Poziom inwestycji, jaki stoi przed Polską to ogromne pieniądze, które muszą zostać zainwestowane – mówi Gość Radia ZET.

„W funduszach pozabudżetowych nie jest nic poukrywane. Nie ma nic pod stołem”

- Jak na okoliczności, w których przyszło nam funkcjonować od 3 lat, to jest w dobrym stanie – tak minister finansów odpowiada na pytania o budżet. - W funduszach pozabudżetowych nie jest nic poukrywane. To jest wszystko jawne. Mechanizm stosowany nie tylko w Polsce, ale i innych krajach – dodaje. - Ale to jest na zasadzie, że inni też nie myją zębów – komentuje prowadzący. - Pierwszy taki fundusz to Krajowy Fundusz Drogowy. To nie jest coś nowego – odpowiada Gość Radia ZET. Minister podkreśla, że „te fundusze są regulowane przepisami prawa, wszyscy za nimi głosowali, wszyscy to poparli”. - Narzędzia, które trzeba było stosować w sytuacji kryzysowej po prostu tego wymagały – mówi minister. Magdalena Rzeczkowska zapowiada: - Chcemy, żeby stopniowo wydatki funduszy [pozabudżetowych – red.] zostały włączone do budżetu, żeby odpowiedzieć na zarzuty braku transparentności. Informacje są jawne, dostępne. - Nie ma nic pod stołem – zapewnia Rzeczkowska.

- Rząd przyczynił się do inflacji? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – odpowiada Magdalena Rzeczkowska.

- Po wyborach trzeba podwyższyć podatki? – pyta prowadzący.

- Nie – zapewnia minister finansów.

- Daję głowę za prognozy prezesa Glapińskiego? – pyta gospodarz programu.

- Taak. No, daję. Prezes Glapiński za to odpowiada, więc ja mu wierzę – komentuje Gość Radia ZET.

- Brak pieniędzy na KPO dobija polską gospodarkę? – pyta dziennikarz.

- Nieee – uważa minister.

- To moja pierwsza i ostatnia kadencja? – pyta Rymanowski.

- (śmiech) Nie wiem, myślę, że tak – przyznaje Rzeczkowska.

Minister finansów: Polacy mają w portfelach więcej pieniędzy

- Pieniędzy w portfelu jest więcej. Obniżenie stawki podatkowej o 5 pkt procentowych z 17 do 12, w połączeniu z podniesieniem kwoty wolnej do 30 tys. i progu podatkowego do 120 tys. oznacza więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków – mówi Magdalena Rzeczkowska w internetowej części programu „Gość Radia ZET”.

Pytana o pożyczkę w wysokości 5 mld złotych z Funduszu Rezerwy Demograficznej na 13. i 14. emerytury, minister finansów odpowiada, że „to nie jest do końca tak”. - Montaż finansowy już w poprzednim roku miał miejsce. Nie jest niczym dziwnym, że pewne pożyczki płynnościowe z budżetu czy Funduszu Rezerwy Demograficznej są przeznaczane na te środki – ocenia Gość Radia ZET.

„Myślę, że nie będziemy rozwozić czeków od gminy do gminy”

Kampania wyborcza i jej koszt? - Nie powiem, jak będzie ona wyglądała, myślę, że nie będziemy rozwozić czeków od gminy do gminy – komentuje Magdalena Rzeczkowska. Propozycje wyborcze? - Nie chciałabym wchodzić w politykę, ale ewidentnie mamy do czynienia z licytowaniem się. Kto bardziej przebija? Chyba opozycja. To populizm – uważa minister finansów.

Koszt pomocy Ukrainie? Minister: 30 mld złotych za poprzedni rok

Pytana o koszt pomocy Ukrainie, minister finansów odpowiada, że jest to ok. 1 proc. PKB, czyli 30 mld złotych za poprzedni rok. - Obejmuje te środki, które pochodzą z budżetu centralnego, funduszu pomocy Ukrainie, środki władz samorządowych, pomoc militarna – wylicza szefowa resortu finansów. Jak podkreśla Magdalena Rzeczkowska, pomoc Ukrainie „trzeba świadczyć”. - Nie ma innej drogi, też moralnie. Wspieramy Ukrainę w jej walce o demokrację, o wartości na świecie – zaznacza gość Bogdana Rymanowskiego.

Dopytywana przez prowadzącego o to, co zrobi, jeśli przyjdzie do niej premier i powie, że trzeba znaleźć środki na waloryzację 500+, minister finansów odpowiada: - Przeliczę się, zobaczę na co nas, jeśli chodzi o budżet stać i wtedy będziemy na ten temat rozmawiać. - Jeśli tych pieniędzy nie uda się znaleźć i priorytety zostaną ustawione tak, jak są – obronność, bezpieczeństwo Polaków w sytuacji kryzysowej – to będziemy się zastanawiać, jak wśród priorytetów pozycjonować ew. pomysły – zapowiada Magdalena Rzeczkowska.

Minister finansów zapowiada: W kwietniu decyzja ws. zerowego VAT-u na żywność. Jest szansa na spadek cen żywności

Zerowy VAT na żywność? - Cały czas obowiązuje deklaracja, że będziemy monitorować sytuację. Do końca czerwca jest to zapewnione. Zobaczymy, jak będzie zachowywała się inflacja, jak będzie wyglądała sytuacja Polaków i będziemy podejmować decyzje – mówi Magdalena Rzeczkowska w internetowej części programu "Gość Radia ZET” i dodaje, że decyzja zostanie podjęta najpewniej w kwietniu. Dopytywana przez Bogdana Rymanowskiego o wysokie ceny żywności, minister finansów przyznaje, że sytuacja jest „trudna”, jeśli chodzi o warzywa. Dodaje jednak, że problem ten nie występuje tylko w Polsce. - Jest szansa na spadek cen żywności. One są też zależne od kosztów wytworzenia i produkcji. Od marca inflacja powinna spadać – zapowiada minister Rzeczkowska.

- Wiceminister Soboń stwierdził, że Jarosław Kaczyński ma większą wiedzę o finansach, niż pani? – pyta słuchacz.

- Nie wiem. Mnie pan prezes Kaczyński to zadanie powierzył i Premier Mateusz Morawiecki. Nie zrobiło mi się przykro. Nie zareagowałam. Każdy jest odpowiedzialny za swoje słowa – komentuje minister finansów.

- Mnie by się głupio zrobiło – mówi prowadzący.

- To mnie się powinno robić głupio, czy temu, kto powiedział? Temu, kto powiedział – odpowiada Gość Radia ZET.

Wybory? - Nie będę startować w wyborach. Nie mam osobiście takich planów. Nie chciałabym głębiej wchodzić w politykę. Całe życie służyłam państwu merytorycznie, swoją wiedzą i jest wiele obszarów państwa, w których mogę się merytorycznie przydać – mówi Magdalena Rzeczkowska.

