Nowe programy socjalne od PiS? Łukasz Schreiber zapowiada: Jeszcze jakieś się pojawią

- Nie. Myślę, że jakieś programy jeszcze się pojawią – zapowiada Gość Radia ZET, szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber. W internetowej części programu polityk PiS dodaje, że „będą się jeszcze jakieś większe czy mniejsze propozycje pojawiały”. - Choćby pozostaje kwestia uregulowania 14.emerytury jako trwałego programu – mówi minister. Dopytywany o to, czy rządzący planują rewaloryzację 500+ do 800+, Schreiber odpowiada: - Na razie takiego programu nie będę zapowiadał.

Polityk PiS: Opozycja chce dokonać oszustwa wyborczego

- W sprawie Senatu się dogadali [opozycja – red.], a więc tam, powtarzając manewr sprzed 4 lat raczej chcą dokonywać oszustwa wyborczego – ocenia Gość Radia ZET. Jego zdaniem, „jeśli z jednej strony idą osobno do wyborów, a z drugiej do innej izby idą razem, udając, że wszyscy startują z różnych komitetów, to jest to jakiś wyraz oszustwa”. - Albo powinni iść razem tu i tu, albo wszędzie oddzielnie – dodaje Schreiber. Minister uważa, że opozycja próbuje wykorzystywać ordynację wyborczą.

„Byłaby to katastrofa, a nie pomoc dla ludzi”

- Co do cen energii – tak. Państwowe spółki mają duży wpływ i tu jest to możliwe. Ceny paliwa czy jedzenia – to raczej doprowadziłoby do tragedii – tak z kolei szef Stałego Komitetu Rady Ministrów komentuje sondaż IBRiS dla Radia ZET. Większość Polaków uważa, że państwo powinno regulować ceny paliwa, gazu i energii elektrycznej. - Na Węgrzech próbowano regulować ceny paliwa i skończyło się to dużymi kolejkami, tym, że część stacji zrezygnowała i się wycofali. Ceny paliw musi regulować rynek – mówi gość Bogdana Rymanowskiego. Regulacja cen żywności? Zdaniem ministra „byłaby to katastrofa, a nie pomoc dla ludzi”. - Wszystkie komunistyczne założenia brzmią bardzo fajnie, ciekawie, ale się nie sprawdzają – dodaje polityk. Zdaniem Łukasza Schreibera „PiS jest partią zdroworozsądkową”. - Jest w niej dużo miejsca dla wolnościowych konserwatystów, do których sam bym się zaliczył, ale my wiemy, że są sektory, w których państwo musi działać – mówi Gość Radia ZET. Zapowiada również, że rządzący na pewno nie zgodzą się na całkowicie prywatną służbę zdrowia, nie wycofają się z energetyki oraz z działań w sferze edukacji.

- Nie będzie jednej listy opozycji, dlatego PiS zwycięży? – pyta Bogdan Rymanowski w „krótkiej piłce”.

- No, tak powiedzmy – odpowiada Łukasz Schreiber.

- PAD nie ma innego wyjścia i będzie musiał podpisać ustawę o SN? – pyta prowadzący.

- Nie. Prezydent ma różne wyjścia. Wierzę, że podpisze – komentuje polityk PiS.

- Min. Czarnka będziemy bronić jak niepodległości? – pyta gospodarz programu.

- No nie no, nie mieszajmy obrony niepodległości z obroną ministra. Ale będziemy bronić pana ministra Czarnka – zapowiada Gość Radia ZET.

- Czasami mam już dość PiS i zastanawiam się nad wstąpieniem do partii mojej żony? – pyta Rymanowski.

- Nie – zapewnia Schreiber.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA