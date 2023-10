Gość Radia ZET - Michał Kobosko

Oglądaj

- PiS liczył i różnymi kanałami składał propozycje, by próbować przekabacić – dodaje polityk. Jakie propozycje dostali politycy PSL i PL2050? - Słyszałem, że dostaniemy premiera, kilka ministerstw, ileś spółek Skarbu Państwa, jeśli tylko przełkniemy żabę i powiemy, że dla dobra Polski pójdziemy z PiS. To był przekaz do konkretnych polityków Trzeciej Drogi – zdradza Michał Kobosko. Jego zdaniem „tonący bardzo brzydko się chwyta”.

- Ostatnie pytania zadane przez Pawła Wojtunika to kolejny kamyczek do ogródka pt. służba, która nie realizuje działań związanych z walką z korupcją, tylko walczy z opozycją demokratyczną – mówi Gość Radia ZET. Chodzi o kontrolę operacyjną opozycji, o którą były szef CBA Paweł Wojtunik pytał publicznie rządzących, w rozmowie z dziennikarzem Radia ZET. - Paweł Wojtunik to poważny facet. To nie jest sensat, to nie jest ktoś, to wymyśla historie. Generalnie bardzo poważnie traktuję to, co mówi – komentuje wiceszef Polski 2050. Kobosko dodaje również, że rozmawiał z Wojtunikiem. - Sam zwrócił uwagę, że dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski pierwszy zwrócił uwagę na tę sprawę. Wojtunik zastanawiał się, otrzymując sygnały z różnych źródeł, w jakiej formie on powinien poinformować opinię – opisuje Gość Radia ZET.

Krótka piłka: CBA musi się zmienić w inną służbę

- Czy CBA powinno zostać zlikwidowane? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Co najmniej reorganizacja. Nie chcę determinować, co się wydarzy, bo to kwestia uzgodnień koalicyjnych. (…) CBA musi się zmienić w inną służbę – odpowiada Michał Kobosko.

- Aborcja do 12 tygodnia powinna być legalna? – pyta prowadzący.

- Referendum o tym decydujące. To nie jest „pomidor” – mówi polityk.

- Wprowadzimy powszechną służbę wojskową, jak w Izraelu? – pyta gospodarz programu.

- Nie. Nie ma planów – zapewnia wiceszef Polski 2050.

- Ubój rytualny zwierząt powinien być zakazany? – pyta Rymanowski.

- Osobiście jestem przeciwnikiem uboju. To nie jest stanowisko partii. We mnie wszystko się buntuje, kiedy o tym mówimy – przyznaje Kobosko.

Michał Kobosko: Jutro deklaracja 3 formacji na temat przyszłego rządu, którego premierem będzie Donald Tusk

- To będzie jutro [deklaracja 3 formacji ws. wspólnego rządu – red.]. Znamy kalendarz, jeśli chodzi o zaproszenia do pana prezydenta. Bardzo dobrze się stało, że liderzy uzgodnili, że jutro będzie wspólna deklaracja przed rozpoczęciem konsultacji. Wstępnie o 10:00 – zapowiada w Radiu ZET wiceszef Polski 2050. O czym liderzy będą mówili? - Na pewno powiedzą o gotowości 3 ugrupowań opozycji demokratycznej, by wspólnie pracować nad umową koalicyjną i tworzeniem przyszłego rządu, którego premierem w naturalny sposób będzie Donald Tusk – mów Gość Radia ZET.

„Szymon Hołownia byłby bardzo dobrym marszałkiem Sejmu. Płynnie wszedłby w rolę”

- Jest oczywiste, że jeśli mamy ponosić współodpowiedzialność za sprawy kraju, to wiąże się ona także z naszym usytuowaniem w koalicji rządowej, które będzie odpowiadało na decyzje wyborców – odpowiada Michał Kobosko, pytany przez Bogdana Rymanowskiego o stanowiska dla Trzeciej Drogi. - To element negocjacji, które w tym tygodniu się odbędą. Będą dotyczyły najważniejszych stanowisk. O tym w tej chwili rozmawiamy – przyznaje wiceszef Polski 2050. Polityk zaznacza, że kandydatem Trzeciej Drogi na marszałka Sejmu jest Szymon Hołownia. - Byłby bardzo dobrym marszałkiem Sejmu – ocenia Gość Radia ZET. Brak doświadczenia parlamentarnego? - Ma już bardzo duże doświadczenie po 4 latach od momentu, kiedy rozpoczęliśmy przygotowania do kampanii prezydenckiej, 3 lata tworzenia ruchu społecznego, zarządzania skomplikowanym projektem – ocenia Michał Kobosko i dodaje, że szef Polski 2050 „płynnie wszedłby w rolę marszałka Sejmu”. Jego zdaniem Hołownia „jest bardzo dobrze przygotowany do tego, by pełnić takie wymagające obowiązki”.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA