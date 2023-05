- Trzeba skupić się na tym, jak przywrócić system do działania, w jaki sposób więcej ufać pracownikom pomocy społecznej, a nie teraz krzyczeć o karze śmierci. To jest kontrproduktywne. Ja jestem przeciwnikiem kary śmierci – dodaje wiceprzewodniczący PO. Prezydent Warszawy apeluje więc do rządzących: - Zamiast opowiadać o karze śmierci – skupmy się razem, jak naprawić system. Samorządowiec zapewnia, że zawsze jest otwarty na współpracę z rządem, kiedy może rozwiązać jakiś problem. - Nie łudźmy się, że (…) tylko wprowadzenie kary śmierci rozwiąże problem. Nie – uważa Trzaskowski i ocenia, że sytuacja jest „piekielnie trudna”.

Gość Bogdana Rymanowskiego wylicza, że PiS kwestionowało konwencję stambulską, pozbawiło wsparcia „niebieską linię”, pozbawiło wsparcia NGOs-y, które zapewniały dzieciom i młodzieży rozmowę i poradę. Dodaje, że jest również problem z psychiatrią i psychologią. - To są konkretne rzeczy, które możemy naprawić – apeluje prezydent stolicy. Zdaniem Rafała Trzaskowskiego, rząd i samorząd wspólnie powinni zastanowić się, jak przeznaczyć większe pieniądze na pomoc rodzinie, pomoc dzieciom w sytuacji kryzysowej, jak inwestować w psychiatrię, psychologię, terapeutów i jak budować pomoc dla pomocy społecznej. - Pandemia przyczyniła się do tego, że mamy większe kryzys jeśli chodzi o psychologię i psychiatrię dla dzieci. Atak na społeczność LGBT, który urządził nam PiS, również przyczynia się do tego, że mamy pogłębione problemy psychologiczne i psychiatryczne – uważa Gość Radia ZET.

Wiceszef PO: Żadna partia opozycyjna nie będzie sama tworzyć rządu. Marsz? Do końca będziemy namawiać liderów. Wszyscy chcą, byśmy współpracowali

- Szklanka jest w połowie pełna albo może będzie cała pełna. Jestem przekonany, że uda się namówić jak największą liczbę osób, by w marszu uczestniczyła. Robimy to jako PO, samorządowcy to robią. Będziemy do końca namawiać liderów partii opozycyjnych – odpowiada Gość Radia ZET Rafał Trzaskowski, pytany o marsz 4. czerwca, na którym nie wszyscy mają się pojawić. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej przyznaje, że jego partia cały czas „wysyła sygnały do przyjaciół z opozycji”, by tego dnia wszyscy byli razem. - Powinniśmy spotkać się w atmosferze, która pokaże, że opozycja potrafi współpracować i nawet, jeśli będziemy na osobnych listach – na końcu będziemy razem współrządzić – apeluje prezydent Warszawy. Pytany o to, dlaczego Donald Tusk nie mógł skonsultować się z innymi liderami, zorganizować wspólny marsz, Rafał Trzaskowski odpowiada, że dziwi go koncentrowanie się polityków na tym, „co złego zrobił partner w innej partii opozycyjnej”. - Powinniśmy się koncentrować na pozytywnych sygnałach. Wszyscy chcą, byśmy ze sobą współpracowali – uważa wiceprzewodniczący PO. Trzaskowski podkreśla również, że „żadna partia opozycyjna nie będzie sama tworzyć tego rządu w przyszłości”. - Jeśli czasami zdarzają się jakieś sygnały, które mogą być interpretowane jako niezbyt pozytywne, to powinniśmy je przemilczeń. Nikt z nas nie ma interesu, by mówić o animozjach – mówi Gość Radia ZET.

Królewiec czy Kaliningrad? - Królewiec to nazwa historyczna. Rozumiem stanowisko tych, którzy dbają o naszą historię. Rozumiem, że Królewiec lepiej brzmi po polsku, ale prawdą jest, że dziś to miasto nazywa się Kaliningrad. Tego typu sprawy zawsze są delikatne – komentuje samorządowiec.

Krótka piłka: Tusk żadnego szklanego sufitu nad sobą nie ma

- Wyborów nie wygrywa się w Warszawie? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Wybory wygrywa się absolutnie wszędzie. Dla nas ważne jest, by wygrać w Warszawie, dużych miastach, mniejszych ośrodkach i na wsi – komentuje Rafał Trzaskowski.

- Nie interesuje mnie posada premiera? – pyta prowadzący.

- Interesuje mnie w tej chwili bycie prezydentem Warszawy. Skupiam się zawsze na tym, za co w danym momencie ponoszę odpowiedzialność – odpowiada prezydent stolicy.

- Na czele rządu opozycji mógłby stanąć ktoś spoza PO? – pyta dziennikarz.

- Powinien to być ktoś z najsilniejszej partii opozycyjnej. Tak to zawsze było – mówi wiceszef Platformy.

- Ludzie powinni jeść mniej mięsa? – pyta gospodarz programu.

- Dla zdrowia być może, ale na pewno nikt nie będzie ich do tego zmuszał – zapewnia Gość Radia ZET.

- Tusk ma nad sobą szklany sufit? – pyta Rymanowski.

- Mówiono, że ma sufit kilkanaście lat temu i wielokrotnie udowodnił, że żadnego szklanego sufitu nad sobą nie ma – ocenia Trzaskowski.

