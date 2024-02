Gość Radia ZET - Radosław Fogiel

- Jeśli mamy do czynienia z łamaniem prawa, z siłowym przejęciem mediów to trudno funkcjonować w takich przyjętych standardach demokratycznej opozycji – dodaje polityk PiS. Jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość jest „ugrupowaniem do szpiku kości demokratycznym”. - To nasi konkurenci stworzyli rząd i zamiast przyjmować ustawy, rządzić jak Pan Bóg przykazał, to robią kombinacje z uchwałami i próbują łamać prawo – uważa były rzecznik partii.

Fogiel: Prezes nie żyje w kokonie

Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o Jarosława Kaczyńskiego, czy jest izolowany od prawdziwych informacji, poseł zapewnia, że do prezesa „wszystko dociera, bo nie żyje w kokonie”. Pytany o Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który od dłuższego już czasu krytykuje swoją partią, Radosław Fogiel komentuje, że „jeśli chodzi o bicie w piersi – zawsze warto bić się we własne”. - Ja też nie zamierzam bić się w cudze, ani w Krzysztofa Ardanowskiego, ani niczyje inne – mówi Gość Radia ZET.

- Prezes PiS jest w tej sprawie w doskonałym nastroju. Nigdy by nie oczekiwał od przedstawiciela władzy publicznej robienia czegokolwiek innego, niż należy to do jego obowiązków, niż dyktuje konstytucja – mówi gość Bogdana Rymanowskiego, pytany o Andrzeja Dudę, który w wywiadzie dla Interii ocenił, że nie będzie wykonywał poleceń ani Donalda Tuska, ani Jarosława Kaczyńskiego. Jak zatem wyglądają relacje prezesa z prezydentem? Czy to prawda, że od kilku lat nie rozmawiają ze sobą? – Relacje są poprawne. Nie wpadają do siebie na herbatę… Ale nie ma takiego obowiązku wśród polityków – komentuje Gość Radia ZET. Fogiel dodaje, że „jak prezes Kaczyński jest z kimś trochę bliżej – w mediach awantura, a jak ma zdrowe, standardowe relacje z prezydentem, niekoniecznie może przyjacielskie – z drugiej strony źle”.

Krótka piłka: Jeśli jest sprawa, to prezydent powinien zadzwonić do prezesa

- Czy PiS jest partią dla młodych ludzi? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Też – odpowiada Radosław Fogiel.

Takiego samego zdania jest tylko 8 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl.

- Z każdego procenta młodego człowieka będziemy się cieszyć. Jestem przekonany, że liczba będzie rosła – komentuje polityk.

- Morawiecki to najlepszy kandydat PiS na prezydenta? – pyta prowadzący.

- … Tak, bardzo dobry, ale nie jedyny. Nie chcę nikomu podpaść – odpowiada były rzecznik partii.

- To prezydent powinien pierwszy zadzwonić do prezesa? – pyta dziennikarz.

- Jeśli jest sprawa, to oczywiście – ocenia poseł.

- Polska powinna postawić na Trumpa? – pyta Rymanowski.

- Wyłamię się, bo to zbyt ważna sprawa. Na każdego prezydenta, którego wybiorą sobie Amerykanie – uważa Fogiel.

Radosław Fogiel o spotkaniu Duda-Tusk-Biden: To dobrze, że będzie całe kierownictwo polityczne kraju

- Temat wdzięczny dla tanich złośliwostek. Mógłbym sobie pofolgować, że prezydent musi pilnować premiera i sam go nie może puścić [do USA, na spotkanie z Joe Bidenem – red.], ale nie ma sensu – odpowiada wiceszef komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel, pytany o wspólną wizytę Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w USA. - To dobrze, że całe kierownictwo polityczne kraju – prezydent i premier – będą wspólnie w Waszyngtonie – uważa polityk PiS. Jego zdaniem wynika to z 25-lecia członkostwa Polski w NATO, sytuacji na wschodniej flance oraz generalnie spraw bezpieczeństwa.

- Musimy patrzeć z polskiego punktu widzenia. Musimy pamiętać, że w USA w tym momencie toczy się kampania, do konkretnego segmentu wyborców republikańskich. Trzeba to brać pod uwagę – odpowiada Radosław Fogiel, pytany o słowa Donalda Trumpa na temat NATO. - Kluczowe z punktu widzenia Polski - inwestowanie w nasze zdolności defensywne, wzmacnianie naszej armii, czyli kontynuowanie z grubsza tego, co zaczął rząd PiS – dodaje. - My musimy być gotowi wytrzymać do czasu pojawienia się sojuszników, gdyby przyszło do najgorszego – zaznacza Gość Radia ZET.

Fogiel: W sytuacjach samolotowych Tusk był całkiem sympatycznym rozmówcą

Mało prawdopodobne, by Andrzej Duda i Donald Tusk polecieli jednym samolotem, ze względów bezpieczeństwa. Co by było, gdyby jednak do tego doszło? - Mogę domniemywać na podstawie tego, co wiem, jak wyglądały rozmowy Donalda Tuska ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim. W takich sytuacjach samolotowych, z tego, co słyszałem od uczestników, Tusk był całkiem sympatycznym rozmówcą – opisuje Radosław Fogiel. Dodaje jednak, że „jak tylko drzwi samolotu się zamykały, to wszystko się resetowało, nic nie było dotrzymane, zupełnie inne działania i wypowiedzi”.

Polityka PiS zastanawia z kolei, „czemu tak bardzo niestandardowo, kilka dni temu została odwołana wizyta w USA Radosława Sikorskiego”. - Zapowiedział ją w mediach, a potem okazało się, że „ważne, niecierpiące zwłoki” wydarzenia przeszkodziły – mówi Gość Radia ZET.

Kamiński i Wąsik do PE? Fogiel: Byliby bardzo dobrymi europosłami, żywym dowodem. Dobra zmiana

- W moim przekonaniu byliby nie tylko bardzo dobrymi kandydatami, ale i bardzo dobrymi posłami do Parlamentu Europejskiego. Takimi, którzy są żywym dowodem, że w Polsce pewne sprawy nie idą dobrze, że ludzi, którzy walczą z korupcją chce się zamykać do więzień. A tych, którzy mogli mierzyć się z oskarżeniami o korupcję wysyła się do Brukseli – odpowiada polityk PiS Radosław Fogiel, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o to, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik znajdą się na listach PiS do PE. Jego zdaniem „to byłaby dobra zmiana, by nie wysyłać do PE kogoś, kto czekał na oskarżenie o korupcję tylko kogoś, kto z tą korupcją walczył”. Poseł Prawa i Sprawiedliwości uważa, że Kamiński i Wąsik „absolutnie nie są obciążeniem wizerunkowym” dla partii, a przykładem, że PiS do spraw walki z korupcją podchodzi bardzo poważnie. Jego zdaniem negatywne sondaże dotyczące Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika to tylko asumpt do tego, by PiS „nieco jaśniej i intensywniej” komunikował, na czym sprawa polega.

Daniel Obajtek i Jacek Kurski kandydatami PiS do Parlamentu Europejskiego? - Znam te doniesienia medialne i to wszystko, co mi na ten temat wiadomo – odpowiada Radosław Fogiel i zapowiada: - Na pewno wielu naszych obecnych europosłów znajdzie się na listach. Polityk PiS dodaje, że na listach będą też „osoby spoza polityki oraz obecni posłowie”.

Fogiel o Schreiberze: Specjalnie zrobił wideo, nabijając się z tych…

Łukasz Scheiber kandydatem na prezydenta bez szyldu PiS? - Nie sądzę, żeby nie chciał… Widziałem nagranie, na którym sympatycznie, ale jednak sobie dworował z tych, którzy czynią mu zarzuty. Specjalnie robił sobie wideo z logo PiS, nabijając się z tych, którzy twierdzą, że się ukrywa – komentuje Fogiel.

RadioZET/MA