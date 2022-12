Gość Radia ZET dodaje: - Chcieli wrócić na wieś tą konwencją, ale ewidentnie zgubili drogę, pogubili drogowskazy, są wyprowadzeni w manowce. Zdaniem szefa PSL, PiS zrujnowało polską wieś. Kosiniak uważa, że nikt na wsi nie był tak naprawdę zainteresowany wczorajszymi zapowiedziami partii rządzącej. Zwiększenie o 20 proc. limitów dopłat do paliwa dla producentów trzody chlewnej, 2,5-krotne zwiększenie dopłat do każdej rodziny pszczelej, dzięki PiS dopłaty na poziomie europejskim? - Proszę już nie cytować tych kocopołów. Zakłamywanie rzeczywistości. Podstawowa dopłata za naszych rządów wynosiła 190 euro, teraz będzie wynosić 118 euro. To jest podwyżka?! – komentuje gość Bogdana Rymanowskiego.

Kosiniak: PiS już tak nisko upadł, że jedynym programem rolnym, którym się posiłkuje, jest ustawa PO

Pytany o czipowanie psów – również zapowiedź PiS – Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada: - Nie zdawałem sobie sprawy, że PiS już tak nisko upadł, że jedynym programem rolnym, którym będzie się posiłkował, to będzie ustawa PO złożona w Senacie, dot. czipowania psów. Co o samym czipowaniu myśli prezes ludowców? - Nie zaszkodzi w wielu miejscach. Żeby był monitoring, żeby wszystkie psy były zaszczepione, ktoś odpowiadał za niepożądane zdarzenia – mówi polityk i dodaje, że większy problem jest w mieście, ponieważ „na wsi każdy wie, czyj jest pies”.

„2 mld na promocję polskiej żywności w TV”

A jakie propozycje dla rolników ma Polskie Stronnictwo Ludowe? Gość Radia ZET wylicza: - Dopłaty do nawozów, korytarze eksportowe na zboże, wieś niezależna energetycznie – klastry energetyczne, uwolnienie energetyki odnawialnej, promocja polskiej żywności, a nie hejtu w TV rządowej, 2 mld na promocję żywności. Kolejnymi propozycjami są: otworzenie gospodarstw hodujących trzodę chlewną, pozwolenie ludziom uprawiać ziemię i hodować zwierzaki na własny ubój, bez ograniczeń. Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza „trzeba w ogóle odejść od zielonego ładu w rolnictwie”. - W czasie kryzysu żywieniowego wprowadzanie wszystkich ekoschematów jest kompletnie bez sensu – uważa gość Bogdana Rymanowskiego.

Prezes PSL po rezygnacji Jarosława Gowina przyznaje: Dobra decyzja. Teraz łatwiej będzie współpracować z Porozumieniem

- Jego wyczucie nastroju społecznego nie pozwalało mu dalej szefować formacji. To dobra decyzja, wycofanie się – tak Gość Radia ZET Władysław Kosiniak-Kamysz ocenia rezygnację Jarosława Gowina z funkcji szefa Porozumienia. Prezes PSL dodaje, że „odbiór Jarosława Gowina jest mu chyba znany i on nie jest odbiorem pozytywnym”. - Rozmawialiśmy na ten temat i przekazywałem to, co mówili mi ludzie – odbiór był słaby – przyznaje szef ludowców.

Krótka piłka: Tusk zachowuje się trochę jak hegemon

- Nasi piłkarze grali bez stylu, dlatego trener Michniewicz powinien odejść? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – uważa Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Jeśli nie weźmiemy się w garść, możemy nie przekroczyć progu? – pyta prowadzący.

- Nie, bo jesteśmy w garści – komentuje prezes PSL.

- Bez Gowina na czele będzie mi łatwiej współpracować z Porozumieniem? – pyta dziennikarz.

- Myślę, że tak – przyznaje polityk.

- Tusk zachowuje się jak hegemon i to nie ułatwia mi rozmów o jednej liście? – pyta gospodarz programu.

- Trochę tak – ocenia Gość Radia ZET.

- Popełniliśmy masę błędów w czasie rządów PO-PSL i to już się nigdy nie powtórzy? – pyta Rymanowski.

- Nie, nie popełniliśmy masy błędów. Były niedociągnięcia – odpowiada Kosiniak-Kamysz.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA