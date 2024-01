Gość Radia ZET. Michał Kołodziejczak u Bogdana Rymanowskiego

Oglądaj

Kołodziejczak: Będę postulował o rozszerzenie listy

Wiceminister rolnictwa zapowiada w Radiu ZET: - Będę postulował za tym, by lista produktów, które nie będą wjeżdżały do kraju, była rozszerzona, np. koncentrat jabłkowy, owoce miękkie, jabłka, jaja, drób, cukier, warzywa, owoce. Gość Bogdana Rymanowskiego podkreśla, że mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę chodzi tu o potencjalne możliwości firm. - Firmy, które handlują produktami często używają argumentu, że jeśli Polacy nie sprzedadzą towarów poniżej kosztów, to sprowadzą sobie z Ukrainy. Dlatego trzeba potencjalny przywóz bardzo mocno ograniczyć – tłumaczy lider Agrounii i poseł KO. Jak zaznacza, jest ciągle po tej samej stronie – normalnego rolnictwa i produkcji żywności w Polsce. Dopytywany przez prowadzącego o to, czy nie obawia się, że zostanie wywieziony z resortu rolnictwa, Michał Kołodziejczak odpowiada, że nie i dodaje: - Głównym zadaniem dla mnie jest stworzenie synergii między rolnikami i resortem i przenieść rozmowy z drogi, jako wspólną siłę.

Wiceminister: Tusk powiedział jasno…

- Żaden ukraiński produkt nie powinien być w polskim sklepie? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie, nie mówmy, że żaden – odpowiada Michał Kołodziejczak.

- Rolnicy powinni wcześniej przechodzić na emeryturę? – pyta prowadzący.

- Powinni – ocenia szef Agrounii.

- Jeśli Tusk zrobi coś wbrew rolnikom, to odejdę z rządu? – pyta Rymanowski.

- Tusk nie zrobi nic wbrew rolnikom. Byłem na posiedzeniu rządu, gdy premier Tusk powiedział jasno, że stanowisko Polski będzie stanowcze i nie będziemy robić żadnych ustępstw – mówi Kołodziejczak.

Wiceminister rolnictwa mocno: „Zielony ład” to czarny sen dla Polski. Jest nie do zaakceptowania, pomylone

Gość Radia ZET zaznacza również, że kolejnym problemem rolników jest „zielony ład”. - „Zielony ład” to się równa czarny sen dla Polski. To coś, co nie powinno wchodzić w życie w Polsce. Na pewno nie w takim układzie, jak dziś mówimy. Rolnicy mają 100 proc. racji – uważa wiceszef resortu rolnictwa i rozwoju wsi. Kołodziejczak nie wyobraża sobie np. tego, „by dziś Polacy choćby o połowę zmniejszali ilość substancji aktywnych – oprysków - kiedy Holendrzy używają 4 razy więcej”. - Nie wyobrażam sobie, byśmy nadal mieli nie orać ziemi na zimę. UE chce, żebyśmy 100 proc. nie orali. Unia chce, byśmy 4 proc. ziemi ugorowali co roku. To wszystko stanęło na głowie. To jest pomylone – ocenia Michał Kołodziejczak w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Poseł KO zaznacza, że dyrektywy unijne są nie do zaakceptowania. Co w takim razie zrobi Polska? - My możemy powiedzieć, że nie będziemy nic realizować i możemy dać się zepchnąć na margines, ale sztuka polityczna polega dziś na tym, byśmy wypracowali odpowiednie mechanizmy, przepisy dostosowali do naszych realiów, ale byśmy nie dali się wyrugować z UE – komentuje Gość Radia ZET.

Michał Kołodziejczak o Kamińskim i Wąsiku: Niech sobie te tańce i harce uprawiają. Nie będę brał udziału w rękoczynach

- Zapewne przyjdą dziś do Sejmu. Marszałek Hołownia musi podjąć odpowiednie kroki – mówi poseł KO Michał Kołodziejczak, pytany o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zdaniem lidera Agrounii, politycy PiS powinni być rozliczeni za to, co robili przez 8 lat. - Straż Marszałkowska ma swoje uprawnienia i niech je realizuje. Ja nie będę w rękoczynach brał udziału – komentuje Gość Radia ZET. Kołodziejczak zaznacza, że panowie mandatów poselskich nie mają i dodaje: - Niech sobie te tańce i harce uprawiają.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA