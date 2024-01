Dlaczego dopiero od września? - Wszystkie zmiany w edukacji wchodzą dopiero od początku nowego roku szkolnego, a część zmian może wejść dopiero z kolejnymi latami, bo np. szersze zmiany wymagają zmiany podręczników – komentuje Gość Radia ZET.

Wiceszefowa MEN podkreśla, że „zasadnicze zmiany muszą poczekać”, ponieważ „muszą być przygotowane w szerszych konsultacjach społecznych, ze zmianą podręczników itd.”.

Lubnauer o likwidacji prac domowych: Jak najszybciej. Klasy 1-3 całkowita likwidacja, starsze dzieci znaczące ograniczenie

Co z likwidacją prac domowych? - Chcielibyśmy jak najszybciej. Chcielibyśmy, żeby weszło to jeszcze w tym roku szkolnym – komentuje Katarzyna Lubnauer, w rozmowie z Beatą Lubecką. Wiceminister odpowiedzialna za likwidację prac domowych zaznacza, że prace nad rozporządzeniem już trwają. - W przypadku klas 1-3 prace domowe nie mają sensu. Takie dziecko samodzielnie pracy domowej nie rozwiąże. Realnie to nie jest zadanie tylko dla dzieci, ale i dla rodziców – mówi Gość Radia ZET i ocenia, że tak nie powinno być. - W przypadku starszych dzieci trzeba prace domowe znacząco ograniczyć – dodaje wiceszefowa resortu edukacji. Zdaniem wiceminister, „nie może być tak, że dziecko nie ma praktycznie weekendu, bo w każdy piątek ktoś zadaje mu coś na poniedziałek”.

Podwyżki dla nauczycieli od lutego/marca

- Mówimy o 30 proc. podwyżki w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych i 33 proc. dla początkujących, od 1 stycznia 2024 – mówi Katarzyna Lubnauer. Polik dodaje, że realnie zmiana ta wejdzie w życie od lutego albo marca, z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku.

Wiceminister zapowiada: Odchudzenie podstawy programowej o 5-20 proc., ograniczenie liczby lektur

Wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer zapowiada również odchudzenie podstawy programowej od 1 września. - Kiedy zmniejszymy obciążenie na lekcjach, na lekcjach będzie więcej czasu, by pewne rzeczy z uczniami poćwiczyć i spadnie zasadność zadawania prac domowych – zaznacza gość Beaty Lubeckiej. Wiceminister precyzuje: - Chcielibyśmy, żeby postawy programowe zostały odchudzone nawet do 20 proc., czyli żeby zniknęło od 5 do 20 proc. treści. Lubnauer zapowiada także ograniczenia liczby lektur, ponieważ teraz jest ich zbyt dużo i uczniowie oraz nauczyciele narzekają na to.

Katarzyna Lubnauer: Prezydent powinien nie iść na wojnę z nowym rządem. Stracił prawo do mówienia o konstytucyjności

- Wyraźnie kolejny raz nie chce skorzystać ze swojej roli, jaką jest rola prezydenta wszystkich Polaków. Powinien nie iść na wojnę z nowym rządem, który został wybrany w demokratycznych wyborach przez 11 mln 600 tys. Polaków – tak Gość Radia ZET Katarzyna Lubnauer komentuje orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. Polityk KO ocenia, że prezydent „stracił prawo do mówienia o konstytucyjności, kiedy nie przyjął ślubowania od 3 prawidłowo wybranych sędziów TK”. - Ktoś naliczył co najmniej 13 deliktów konstytucyjnych od początku rządów Andrzeja Dudy – komentuje Lubnauer.

Nowy rząd złamał prawo przy przejmowaniu mediów publicznych? - Opinia prof. Łętowskiej czy innych prawników była taka, że wobec pustki prawnej, jeśli chodzi o legalne działania związane z mediami, wykorzystanie kodeksu spółek handlowych było drogą prawną – zapewnia Gość Radia ZET. Zdaniem Katarzyny Lubnauer to PiS „doprowadziło do sytuacji, że nie ma żadnej konstytucyjnej ustawy, która regulowałaby kwestie związane z mediami”. - Nawet ci, którzy mieli wątpliwości co do tego, czy tamta droga była najlepsza, mówią bardzo jednoznacznie: w momencie weta prezydenta decyzja o postawieniu w stan likwidacji jest całkowicie zgodna z duchem i zapisami prawnymi – podkreśla Katarzyna Lubnauer w rozmowie z Beatą Lubecką.

Katarzyna Lubnauer o kredycie 0 proc.: W najbliższym czasie tego nie wprowadzimy

Co z kredytem 0 proc., zapowiadanym przez Donalda Tuska w kampanii wyborczej? - Nie ma tego z uzgodnieniach koalicyjnych, w najbliższym czasie tego nie wprowadzimy – przyznaje posłanka KO, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Katarzyna Lubnauer dodaje, że to pomysł KO, któremu sprzeciwia się Lewica. Zapewnia jednak, że „będą rozwiązania, które spowodują, że będą powstawały mieszkania, szczególnie na wynajem”.

Lubnauer: KRRiT powinna ukarać Telewizję Republika

- Nie do przyjęcia. Nie powinny paść. Były złamaniem nie tylko zasad, ale również prawa – tak Gość Radia ZET Katarzyna Lubnauer komentuje słowa Jana Pietrzaka, które padły w TV Republika. Satyryk przytoczył „okrutny żart”, związany z migrantami, dotyczący tego, że Polska ma dla nich przygotowane „baraki” m.in. w Auschwitz, Majdanku czy Treblince. - To wymaga kar dla TV Republika. KRRiT powinna się nad tym pochylić. Takie teksty nie powinny padać w żadnych mediach – uważa posłanka KO. Jej zdaniem Pietrzak nie powinien już nigdy i nigdzie być zapraszany, a prezydent Duda „powinien bardzo mocno przemyśleć swoje słowa, ponieważ jeszcze niedawno wręczał mu jakiś medal”.

„Wszystko wskazuje na to, że ceny benzyny nie powinny się zmieniać albo nawet powinny lekko spadać”

Pytana o wzrost cen benzyny, polityk odpowiada: - Z tego, co wiem, oplata paliwowa została podniesiona z automatu, ponieważ uzależniona jest ona od inflacji. Katarzyna Lubnauer przypomina również, że „opłata paliwowa to te pieniądze, które idą na inwestycję w drogi i w kolej”. - Wszystko wskazuje na to, że ceny benzyny nie powinny się zmieniać albo nawet powinny lekko spadać, ponieważ ceny ropy na rynkach światowych są niższe, niż jeszcze rok temu – komentuje Gość Radia ZET.

A co z zapowiadaną kwotą wolną do 60 tys. złotych? - Bardzo jasno mówiliśmy, że jesteśmy przeciwni zmianom zasad podatkowych w trakcie roku podatkowego – odpowiada Katarzyna Lubnauer, w rozmowie z Beatą Lubecką.

Wiceszefowa MEN o psychologach w szkołach: Pieniądze są, ale chętnych brak

- Teoretycznie ustawa mówi, że już powinien być. Problem polega na tym, że nie ma chętnych. Pieniądze są – odpowiada wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, pytana w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o to, kiedy w szkołach będzie na stałe dyżur psychologa. - Pieniądze w subwencji na to są. Może teraz, przy podniesionej płacy dla nauczyciela znajdzie się więcej psychologów. Może trzeba zaproponować zmianę w ustawie o zawodzie psychologa, by było jasno określone, kto tę funkcję może pełnić – dodaje posłanka KO.

Lubnauer: W ciągu 2 miesięcy powinniśmy mieć kuratorów

- Już 12 kuratorów oświaty zostało odwołanych. Obiecaliśmy, że odwołamy wszystkich 16, którzy byli typowo politycznymi przedstawicielami rządu. Na ich miejsce są powoływani ludzie ze środowiska, apolityczni. Na razie p.o. – mówi Katarzyna Lubnauer. Wiceminister zapowiada, że „w ciągu miesiąca będą ogłaszane konkursy, w ciągu 2 miesięcy powinniśmy mieć już kuratorów”.

HiT? „W najbliższych tygodniach zaproponujemy”

- Chcielibyśmy, żeby kolejny rocznik, który wejdzie do szkół ponadpodstawowych, pójdzie do pierwszych klas, nie miał już HiT-u – mówi wiceszefowa MEN. Co w zamian? - W najbliższych tygodniach zaproponujemy – zapowiada Gość Radia ZET.

