To jego odpowiedź na mocny apel PO, dotyczący jednej listy opozycji. Donald Tusk mówi o „batach”, które dostaną inne partie, jeśli nie zdecydują się na wspólną listę, a rzecznik PO idzie w Radiu ZET dalej, mówiąc o tym, że „to nie czas na ceregiele”, „wyborcy tego nie darują” i „albo liderzy to zrozumieją, albo tych partii już nie będzie”. Co na to współprzewodniczący Nowej Lewicy? - Słowa, jeśli są za gorące, wkładam do wiadra z zimną wodą – komentuje gość Bogdana Rymanowskiego i zapowiada: - Spotkam się z nim [szefem PO – red.], może w przyszłym tygodniu i pogadam. Czarzasty dodaje: - Uspokajam was, i tak będziemy współrządzili. Polityk apeluje do opozycji, by nie mówić zbyt dużo słów, z których potem politycy będą musieli się tłumaczyć. Współprzewodniczący Nowej Lewicy zaznacza, że „żeby podejmować rozsądne decyzje, trzeba mieć dystans”. Włodzimierz Czarzasty ma również radę dla rzecznika PO: - Życzę Jankowi, że jak przychodzi do studia, to żeby pamiętał, że jest rzecznikiem prasowym dużej partii i nie mówi tylko w swoim imieniu. Gość Radia ZET dodaje, że w tej sprawie „dystansik”, „spokój” oraz „luzik”.

- Jestem zwolennikiem spokojnej, rozsądnej polityki. Jestem zwolennikiem podpisania przed wyborami umowy, która będzie mówiła, że będziemy współrządzili. Jestem zwolennikiem, żebyśmy nie kopali takich rowów, których potem nie da się zasypać – wylicza Włodzimierz Czarzasty. Wicemarszałek Sejmu apeluje, żeby każdy kreował swoją politykę i żeby każdy odpowiadał za swoją formację.

Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o posłanki Lewicy: Annę Marię Żukowską i Karolinę Pawliczak, które pokłóciły się po apelu PO, dotyczącym wspólnej listy, Gość Radia ZET odpowiada: - Już [je – red.] uspokoiłem. - Słowo spokojne, mądre powoduje to, że konflikty, jeśli są czasami w emocjach, same się rozwiązują. Wystarczy, że spojrzą na mnie i wiedzą, że to uosobienie łagodności i wielkiego spokoju poraża skutecznością – komentuje Czarzasty.

„Mam silnik w…”

Polityczna emerytura? - Ja nigdy nie przejdę na emeryturę. Mam silnik w… - odpowiada Włodzimierz Czarzasty i dodaje: - W tym miejscu, które mnie pcha bez przerwy do przodu.

Czarzasty nie podziwia Tuska

- Potrafię być bezwzględny? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – przyznaje Włodzimierz Czarzasty.

- Jedyne brzydkie słowo na „k”, którego używam, to „kurna”? – pyta prowadzący.

- Nie – komentuje polityk Lewicy.

- Podziwiam Donalda Tuska? – pyta gospodarz programu.

- Nie – odpowiada Gość Radia ZET.

- PO sama nie wygra? – pyta dziennikarz.

- Tak – ocenia wicemarszałek Sejmu.

- Nienawidzę PiS? – pyta Rymanowski.

- Nie używam słowa „nienawidzę” – mówi Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty: Jan Paweł II nie bardzo byłby zadowolony z instrumentalnego traktowania przez PiS

- Trzeba przyjąć zasadę, że to prawdopodobny termin. Kto ma wygrać, ten wygra – ocenia w Radiu ZET Włodzimierz Czarzasty, pytany o wybory 15 października, czyli wtedy, kiedy w Kościele Katolickim obchodzony jest Dzień Papieski. Prawie 36 proc. badanych dobrze ocenia taką propozycję – wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. Niewiele mniej, bo ponad 31 proc. pytanych jest temu przeciwna. Co ciekawe, dobrze taki pomysł ocenia 56 proc. wyborców PiS. A co z wyborcami opozycji? „Zdecydowanie dobrze” lub „raczej dobrze” odpowiada 26 proc. badanych. - Jeśli trzeba wygrać wybory według PiS, to dobrze byłoby pokazać postać Jana Pawła II. Jan Paweł II nie bardzo byłby zadowolony z tak instrumentalnego traktowania go przez PiS – komentuje wicemarszałek Sejmu. Jego zdaniem papież stał się dla Prawa i Sprawiedliwości „lekiem na całe zło”. - Jak zaczynamy rozmawiać o państwie świeckim – pokazują Jana Pawła II, jak zaczynamy rozmawiać o ludziach skrzywdzonych przez kler – PiS zaczyna pokazywać Jana Pawła II – wylicza polityk Lewicy.

„Prezydent pod koniec kadencji stara się być fajny”

Andrzej Duda? - W tej chwili próbuje naprawić wszystko, co zepsuł w trakcie pierwszej kadencji. Łamanie prawa, sprawa związana z TK, ze wszystkimi ciałami, które w ramach praworządności byłyby powoływane są grzechem pierwotnym – uważa Gość Radia ZET. Jego zdaniem, prezydent „najpierw popodpisywał masę ustaw, a w tej chwili pod koniec kadencji stara się być fajny, bo może złapie jakąś robotę za granicą”. - Polska to nie jest kraj, na który trzeba patrzeć tylko przez pryzmat własnej kariery w przyszłości – podkreśla Włodzimierz Czarzasty.

