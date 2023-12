Gość Radia ZET. Anna Maria Żukowska u Bogdana Rymanowskiego

Katarzyna Kotula odpowiedzialna za sprawy równości? - Walczymy o to, żeby to był resort, instytucja, która ma biuro, potrafi przygotowywać projekty ustaw i myślę, że tak się stanie – mówi Gość Radia ZET. Polityk potwierdza również, że i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wejdzie do nowego rządu. Marzena Okła-Drewnowicz minister ds. senioralnych? - Od dawna zajmuje się tematyką seniorów, pomocy, programów dla nich. Jest naprawdę przygotowana – ocenia Anna Maria Żukowska w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

- Czy stare samochody powinny mieć zakaz wjazdu do centrów miast? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak stare, jak 18 lat, które są dieslami – tak – ocenia Anna Maria Żukowska.

- Wydaje się, że 27-letni samochód jest tak stary, że jego eksploatacja wynosi więcej, niż kupienie używanego, trochę chociaż młodszego. Nie będzie dyskryminacji. W tej chwili można kupić samochód benzynowy młodszy, niż 27 lat za takie koszty, które są mniejsze, niż te wszystkie naprawy, które musimy ponieść na samochód 27-letni – tłumaczy polityk w internetowej części programu. - To jednak dla naszego dobra, nas wszystkich. Część z samochodów, które są dieslami mają powycinane filtry DPF i te cząstki, które unoszą się z tych spalin są rakotwórcze. Od zatrucia powietrze umiera coraz więcej Europejczyków, ale też Polek i Polaków – dodaje.

Aż 61 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl uważa, że stare samochody NIE POWINNY mieć zakazu wjazdu do centrum miasta.

- Nie zgodzimy się na wszystkie 100 konkretów KO – pyta prowadzący.

- Nie zgodzimy się na wszystkie 100 – zapowiada posłanka Lewicy.

- Równy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn? – pyta dziennikarz.

- Nie wiem. O tym będzie decydowała przyszła ministra pracy i polityki społecznej, razem z rządem – komentuje polityk.

- Lewica zgodzi się na referendum ws. aborcji? – pyta gospodarz programu.

- Nie – zapowiada Gość Radia ZET.

Pytana o Radosława Sikorskiego, który miał jej grozić, Anna Maria Żukowska tłumaczy, że „miesza się groźby w potocznym zrozumieniu z czymś, co jest potencjalnie przestępstwem – groźbami bezprawnymi, a do czegoś takiego nie doszło”. - To było coś, co było nieprzyjemne, bardziej spowodowanie, żeby ktoś się zamknął. Sugestia, że jak się odwinie, to co przepraszam się wydarzy? Zastanawiałam się, co miał na myśli. Niestety nie chciał doprecyzować. Nie ma czego wybaczać. Takie sytuacje zdarzają się i tyle – opisuje posłanka Lewicy. Zapowiada jednak, że poprze cały rząd Donalda Tuska, również z Radosławem Sikorskim w składzie. - Koalicja wymaga wielu ustępstw, rozmów, wielu wyrzeczeń czasami – komentuje Gość Radia ZET.

Żukowska: Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł

Pytana o ustawę wiatrakową, Anna Maria Żukowska ocenia, że Paulina Hennig-Kloska została twarzą ustawy, którą nie ona przygotowywała. - To jest dla niej na pewno dosyć trudna sytuacja – ocenia polityk. Posłanka Lewicy ocenia, że w tej sprawie było „zamieszanie głównie komunikacyjne, informacyjne w kwestii tej ustawy oraz pośpiech”. - Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł. My nie podpisaliśmy się pod ustawą, bo uznaliśmy, że w takim tempie, nie braliśmy udziału w pracach, nie będziemy się podpisywali. A taka propozycja była – mówi Żukowska. Jej zdaniem nauczka na przyszłość jest jedna: „więcej zastanowienia się, więcej namysłu, więcej pracy i mniej pośpiechu”.

Lobbysta na sali plenarnej podczas posiedzenia Sejmu? - To jest sytuacja skandaliczna, która absolutnie nie powinna mieć miejsca. Pierwszy raz się zdarzyła. Zostało ustalone, że to zarejestrowany lobbysta – odpowiada Anna Maria Żukowska, pytana o wczorajsze posiedzenie. Zdaniem posłanki „o ile lobbyści mają prawo przychodzić do Sejmu z osobnymi legitymacjami, gdzie jest jasno wskazane, że są lobbystami, to nie mają prawa przebywać na sali plenarnej podczas stanowienia prawa”. - Albo przeoczenie straży marszałkowskiej i pan marszałek Hołownia będzie to musiał sobie ustalić, albo ktoś wprowadził tę osobę i wprowadził straż marszałkowską w błąd. Jest taki przypadek głośny pierwszy od dawna – komentuje Gość Radia ZET i przyznaje, że jest to dość problematyczna sytuacja.

Anna Maria Żukowska zapowiada: Nie poprzemy kwoty wolnej do 60 tys., nie poprzemy Rafała Trzaskowskiego w Warszawie

- Nie poprzemy takie podwyżki. To by spowodowało, że większość Polek i Polaków nie płaciłoby podatku dochodowego w ogóle – zapowiada Anna Maria Żukowska, pytana w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o kwotę wolną do 60 tys. złotych, zapowiadaną przez KO. - Na razie, jeśli chodzi o rząd, to nie ma planów [realizacji tej obietnicy – red.]. Słyszałam z kręgów PO, że oni nie mają planów składać teraz takiej propozycji – zdradza posłanka Lewicy.

Żukowska: Rozmawiamy z Trzecią drogą o Warszawie

- Nie poprzemy Rafała Trzaskowskiego w wyborach w Warszawie – mówi Anna Maria Żukowska, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Polityk zapowiada, że Lewica zamierza wystawić własny komitet. Dodaje jednak: - Rozmawiamy z Trzecią Drogą o możliwości wspólnego startu w Warszawie. Zdaniem Żukowskiego „kandydatka lub kandydat szerokiej listy z udziałem Lewicy, TD i ruchów miejskich, to już poziom mierzenia się jak równy z równym”.

„Nie należy zrównywać wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

Dopytywana o wiek emerytalny, Anna Maria Żukowska odpowiada: - W tej chwili zdanie Lewicy jest takie, że nie należy zrównywać wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Zdaniem posłanki wiek emerytalny powinien pozostać taki, jak jest teraz. - W sensie ideowym na pewno tak powinno być, ale to bardzo wrażliwy temat dla Polek i Polaków. Nie powinniśmy rozważać dyskusji o wieku emerytalnym, tylko zmianę systemu emerytalnego – emerytury obywatelskiej, by nie było ubogich seniorów i seniorek – mówi Gość Radia ZET.

Posłanka Lewicy za zerowym podatkiem VAT na żywność

- Pytanie, dlaczego premier Morawiecki w trybie ustawy nie przyjął tego jeszcze przed wyborami, bo miał na to sporo czasu – odpowiada Anna Maria Żukowska, pytana o zapowiedź premiera dot. przedłużenia zerowego VAT-u na żywność w przyszłym roku. Jej zdaniem powinien być utrzymany. - Jeszcze jest dosyć wysoka inflacja, a żywność to podstawowy produkt. Jego ceny najbardziej uderzają w osoby najuboższe – tłumaczy polityk.

Żukowska o KRS: Sytuacja zimnej wojny

Pytana o to, jak jej się podoba KRS, posłanka Lewicy odpowiada, że „na razie średnio”. - Atmosfera jest bardzo gęsta, konfliktowa. Dużo naszych wniosków formalnych jest odrzucanych. Jest sytuacja zimnej wojny – opowiada Gość Radia ZET.

Pytana przez słuchacza o to, czy jest za zrównaniem norm dźwigania ciężarów dla kobiet i mężczyzn, Anna Maria Żukowska tłumaczy: - Wcale nie oznacza, że mężczyzna w ciągu 8h pracy przeniesie więcej, niż kobieta. - Kobieta na raz może udźwignąć 12 kg, ale może poruszać się szybciej i przenosić bardziej efektywnie, niż mężczyzna, który taszczy powoli 30kg paczkę – tłumaczy polityk Lewicy.

Pytana o opiekę nad dziećmi, Żukowska przyznaje, że jest problem, jeśli chodzi o sądy rodzinne. - Często kierują się stereotypami dot. tego, że to kobieta może zapewnić lepszą opiekę, niż mężczyzna. Tutaj wymagana jest edukacja środowiska sędziowskiego. Często sędziami w tych sprawach są kobiety – mówi Gość Radia ZET. Dodaje jednak, że „czasami mężczyźni chcą uzyskać opiekę nad dziećmi nie dlatego, że tak bardzo je kochają, tylko to ma być rodzaj zemsty na współmałżonce”.

