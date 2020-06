Rakieta Falcon 9 przeleci nad Polską. Będzie widoczna w całym kraju [TRANSMISJA]

Rakieta Falcon 9 we wtorek wieczorem będzie widoczna nad Polską. Start rakiety Falcon 9 z satelitą ''GPS-Columbus'' nastąpi 30 czerwca o godzinie 21:56. O której patrzeć w niebo? Transmisja na żywo na radiozet.pl.

Rakieta Falcon 9 amerykańskiej firmy SpaceX, której założycielem i prezesem jest Elon Musk, wystartuje z przylądka Canaveral na Florydzie we wtorek 30 czerwca o godzinie 21:56. Celem startu jest wyniesienie na średnią orbitę okołoziemską wojskowego satelity ''GPS-Columbus''.

Jak informuje Karol Wójcicki z popularnego fanpage'u "Z głową w gwiazdach", wtorkowy lot rakiety Falcon 9, w porównaniu do lotów mających na celu wyniesienie na orbitę satelitów Starlink, odbędzie się pod znacznie większym nachyleniem, co umożliwi dużo lepsze warunki do obserwacji przelotu.

Falcon 9. O której w Polsce patrzeć w niebo?

Lot rakiety Falcon 9 będziemy mogli obserwować w Polsce 17 minut po starcie, pomiędzy 22:13, a 22:19. W kulminacyjnym momencie przelotu rakieta będzie widoczna z centralnej Polski aż na 35 stopniach nad horyzontem. To pozwoli na jej obserwacje w całym kraju.

Start rakiety Falcon 9 będzie można obejrzeć na żywo na naszej stronie. Transmisję na platformie YouTube przeprowadzi kanał SpaceX:

