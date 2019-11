W stronę Ziemi z prędkością ok. 28 tysięcy km/godz. pędzi asteroida – ostrzega NASA. Choć do uderzenia i katastrofy bardzo daleko, to agencja kosmiczna zastrzega, że obiekt „może stanowić poważne zagrożenie dla dużych zaludnionych obszarów Ziemi”.

NASA ostrzega przed asteroidą 2006 SF6. To ogromna bryła mająca ponad 650 metrów długości. Wcześniejsze z asteroid mijających Ziemię miały po kilkadziesiąt metrów długości. Ryzyko uderzenia ciała niebieskiego w Ziemię jest mało prawdopodobne. Niepewność co do asteroidy to skutek tzw. Efektu Jarkowskiego – na jej tor lotu wpływa siła sprawiająca, że asteroida wiruje w przestrzeni.

Agencja przypomina, że asteroida znajdzie się w bezpośredniej bliskości Ziemi już 21 listopada. Kosmiczna skała uznawana jest za zagrożenie dla ludzkości i życia na naszej planecie. NASA i ESA regularnie monitorują asteroidy mijające Ziemię, proponując nawet plan obrony planety.

RadioZET.pl