Niesamowite odkrycie łazika na Marsie. "Są niemal nienaruszone"

Naukowcy z Purdue University na łamach pisma "Science Advances" donoszą o niespodziance, jaką łazik Perseverance napotkał na terenie badanego krateru Jezero. To teren, gdzie dawniej znajdowało się jezioro i delty uchodzących do niego rzek.

Specjaliści spodziewali się więc znajdować tam skały osadowe przyniesione przez rzeki i osiadłe się na dnie jeziora. Tymczasem wiele ze skał ma naturę wulkaniczną. Znaleźć można np. duże ziarna oliwinu. Na Ziemi nadaje on na przykład charakterystyczny, ciemnozielony kolor hawajskim plażom.

Łazik Perseverance dokonał nowego odkrycia na Marsie

- Z orbity patrzyliśmy na te skały i mówiliśmy: jakie piękne warstwy! Dlatego zakładaliśmy, że to skały osadowe - opowiada prof. Briony Horgan, współautorka publikacji.

- Dopiero, kiedy przyjrzeliśmy się im z bliska, w skali milimetrowej, zrozumieliśmy, że nie są to osady. To pradawna lawa. To było wielkie wydarzenie, kiedy zdaliśmy sobie z tego sprawę. Pokazuje to, dlaczego tak bardzo potrzebujemy tego rodzaju badań. Narzędzia, jakimi dysponujemy na pokładzie łazika są kluczowe, ponieważ nie dało się poznać pochodzenia skał, zanim nie zobaczyliśmy ich z bliska, z pomocą tych niesamowitych urządzeń - wyjaśnia ekspertka.

Wspomniane skały, jak tłumaczą naukowcy, mocno przypominają te, jakie można było spotkać na Ziemi, na początku jej historii. Liczą prawie 4 mld lat. Na Ziemi też można znaleźć tak stare minerały, ale są one mocno zmienione przez działanie atmosfery, wody, biosfery oraz przez aktywność tektoniczną. Ich marsjańskie odpowiedniki są natomiast niemal nienaruszone.

"Mars stanowi laboratorium dla zrozumienia Układu Słonecznego"

To oznacza, że poznanie ich ewolucji może wiele powiedzieć o ewentualnych warunkach dla życia na dawnym Marsie oraz o tym, jak wyglądała dawna Ziemia.

- Jeden z powodów, dla którego nie rozumiemy dobrze czasu i miejsca powstania życia na Ziemi, jest taki, że dawnych skał praktycznie już nie ma. Dlatego trudno jest odtworzyć warunki panujące na dawnej Ziemi - ocenił naukowiec.

- Skały, po których porusza się Perseverence na terenie krateru Jezero, leżały na powierzchni od miliardów lat i czekały, abyśmy je zaczęli badać. To jeden z powodów, dla którego Mars stanowi ważne laboratorium dla zrozumienia Układu Słonecznego - mówi prof. Horgan.

RadioZET.pl/ Marek Matacz (PAP)/ NASA