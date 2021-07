Miliarder leci w kosmos. "Za nim długa kolejka chętnych na komercyjne loty"

To może być przełom w rozwoju turystycznych lotów w kosmos. W niedzielę miliarder Richard Branson razem z pięcioma innymi osobami na pokładzie specjalnego samolotu VSS Unity zostanie wyniesiony na wysokość ponad osiemdziesięciu kilometrów. – Wszystko przetestują, żeby lada moment można było rozpocząć komercyjne loty w kosmos, na które czeka długa kolejka chętnych – powiedział Radiu ZET Tomasz Banyś z planetarium Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.

Richard Branson, miliarder i założyciel Virgin Group, zamierza w niedzielę zapoczątkować erę turystycznych lotów w kosmos. Będzie to usługa, z której skorzystają bardzo zamożni ludzie.

– Branson sprzedał już ponad sto biletów na przyszłe loty tego rodzaju. Każdy w cenie około 250 tysięcy dolarów. Jutrzejsza misja to próba generalna turystyki kosmicznej – tłumaczy w rozmowie z Radiem ZET Tomasz Banyś z planetarium Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.

Lot rozpocznie się w Porcie Kosmiczny Spaceport America w Nowym Meksyku. Wraz z dwoma pilotami i trójką astronautów Branson na pokładzie specjalnego samolotu VSS Unity zostanie wyniesiony na wysokość ponad osiemdziesięciu kilometrów. – To jest mały odrzutowiec z silnikiem rakietowym o dosyć charakterystycznym kształcie, podczepiony do innego odrzutowca. Na wysokości kilkunastu kilometrów ten duży odrzutowiec wypuszcza ten mniejszy. On od niego odpada, odpada silnik rakietowy i odrzutowiec zaczyna pionowo lecieć – opisał Banyś.

Cały lot będzie trwać około dwóch i pół godziny, licząc od startu do wylądowania. Jego uczestnicy przez kilka minut doświadczą stanu nieważkości.

Jest to momenty, gdy można się oderwać od siedzeń i doświadczyć bardzo niewielkiego przyciągania, które daje możliwości popływania w powietrzu w kabinie takiego rakietoplanu. To jest coś, co będzie pewnie najbardziej ekscytujące dla wszystkich uczestników elementem tej misji. Tomasz Banyś, planetarium Centrum Nauki i Techniki w Łodzi

Wydarzenie będzie można śledzić od około piętnastej polskiego czasu. Kilkanaście dni później w kosmos - tym razem na pokładzie rakiety New Shepard wybiera się kolejny miliarder - Jeff Bezos. Właściciel Amazona zaplanował start 20 lipca, czyli w rocznicę lądowania człowieka na Księżycu.

RadioZET.pl