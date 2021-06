Przełomowe słowa szefa NASA: "Nie jesteśmy sami we wszechświecie"

"Nie jesteśmy sami we wszechświecie" - przekonuje szef NASA Bill Nelson. Polityk odniósł się w ten sposób do odtajnionego niedawno raportu Pentagonu na temat 144 przypadków zarejestrowania UFO przez amerykańskie wojsko. "Czytałem tajny raport. Wynika z niego to, co przypuszczaliśmy" - podkreślił.