Sonda JUICE wystartowała. Zbada księżyce Jowisza. Misja ma polski akcent

Start sondy został przełożony z powodu zagrożenia wystąpieniem wyładowań elektrycznych. Pierwotnie JUICE miała rozpocząć podróż w czwartek 13 kwietnia. Misja jest realizowana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).

Ważąca 5 ton sonda ma dotrzeć do układu Jowisza, w którym zbada trzy jego lodowe księżyce: Ganimedesa, Europę i Kallisto. Przypuszcza się, że pod warstwami lodu mogą istnieć oceany płynnej wody. Szacowany budżet przedsięwzięcia to ok. 1,6 mld euro.

Sonda JUICE wystartowała. Zbada księżyce Jowisza

Wedle planów ESA sonda JUICE ma dotrzeć na Jowisza w 2031 r. Sonda będzie też badać samą planetę i jej otoczenie. Wśród celów misji wymieniono badania atmosfery, środowiska magnetycznego, wulkanicznego księżyca Io, pyłowych pierścieni i mniejszych księżyców.

Na rakiecie znalazł się rysunek dziewczynki z Ukrainy Jaryny Zakałużnej, która wygrała w 2021 r. konkurs plastyczny. Rysunek przedstawia Jowisza, jego lodowe księżyce i Ziemię oraz samą sondę JUICE w przestrzeni kosmicznej. Prezes Creotech Instruments dr hab. Grzegorz Brona zwrócił uwagę, że misje kosmiczne o tak dużej skali jak misja JUICE to wydarzenia, które szeroko komentuje cały świat, nie tylko sektor kosmiczny.

- Jako ludzkość pierwszy raz tak dokładnie zbadamy warunki fizyczne panujące w środowisku Jowisza, największej planety Układu Słonecznego - wyjaśnił Brona, cytowany w informacji prasowej Creotech Instruments. Dodał, że w przedsięwzięcie zaangażowani są specjaliści z różnych krajów, firm i "sztab wybitnych ekspertów z wąskich dziedzin".

RadioZET.pl/ PAP/ ESA