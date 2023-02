Znaleziono planetę podobną do Ziemi. Może na niej istnieć życie

Wolf 1069 b jest jedną z ponad 5 tys. znanych nam planet, które znajdują się poza Układem Słonecznym. Z tego grona zaledwie kilkanaście - według ustaleń naukowców - ma masę podobną do Ziemi i znajduje się w strefie nadającej się do zamieszkania.

Egzoplaneta Wolf 1069 b także spełnia te warunki - twierdzi zespół niemieckich astronomów. - Kiedy przeanalizowaliśmy dane gwiazdy Wolf 1069, odkryliśmy wyraźny sygnał o niskiej amplitudzie czegoś, co wydaje się być planetą o masie zbliżonej do Ziemi - tłumaczy dr Diana Kossakowski.

Egzoplaneta Wolf 1069 b jest podoba do Ziemi

- Obiega gwiazdę w ciągu 15,6 dnia po orbicie odpowiadającej jednej piętnastej odległości między Ziemią a Słońcem - dodaje.

Egzoplaneta Wolf 1069 b krąży wokół czerwonego karła o nazwie Wolf 1069. Obliczenia pokazują, że planeta jest rozmiarem zbliżona do Ziemi. To jednak nie wszystko. Dzięki stosunkowo chłodnej powierzchni gwiazdy macierzystej, odległość, w której panują warunki do zamieszkania jest mniejsza niż pierwotnie się wydawało. Egzoplaneta znajduje się właśnie w tej strefie, a zatem na jej powierzchni może występować woda.

Wolf 1069 b otrzymuje tylko 65 proc. energii promieniowania, jaką Ziemia otrzymuje od Słońca. Oznacza to, że istnieją na niej teoretyczne warunki na powstanie życia.

Wolf 1069 b. Można na niej zamieszkać?

W przeciwieństwie do Ziemi i Słońca, Wolf 1069 b i jej gwiazda są zwrócone do siebie zawsze tą samą stroną, co powoduje wieczny dzień na jednej i wieczną noc na drugiej półkuli.

Niemieccy naukowcy są pełni entuzjazmu i uważają, że planeta może mieć atmosferę. Symulacje komputerowe pokazały, że na stronie, która zwrócona jej ku gwieździe, temperatura utrzymuje się w granicach 13 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/ Urania/ Space.com