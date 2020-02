10 maja idę na wybory prezydenckie. Chodź ze mną! Dołącz do wydarzenia Radia ZET na Facebooku

Jak twierdzą badacze, temperatura przekroczyła 18 stopni Celsjusza w czwartek w bazie Esperanza na Półwyspie Antarktycznym. Dotychczasowy rekord temperatury na tym kontynencie - z marca 2015 roku - wynosił 17,5 stopni Celsjusza.

Informację o nowym rekordzie weryfikować będzie WMO.

Wszystko, co do tej pory widzieliśmy, wskazuje, że prawdopodobnie jest to rzeczywiście rekord, ale będziemy musieli oczywiście rozpocząć formalną ewaluację, kiedy dostaniemy pełne dane z SMN (argentyńskiej służby meteorologicznej - red.)

Randal Cerveny z WMO