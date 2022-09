Antycyklon Stefan nadciągnie nad Polskę. Oznacza kolejną nagłą zmianę pogody

Antycyklon Stefan zmieni pogodę w Polsce. Chodzi o wyż, który wytworzył się nad Francją i Wielką Brytanią, a który będzie przemieszczał się w kolejnych dniach nad kontynentalną Europę. Do Polski ma dotrzeć w czwartek 22 września.

Jak informuje serwis Fanipogody.pl, antycyklon Stefan przyniesie odczuwalną zmianę aury. Szczególnie zimno będzie w ciągu nocy, kiedy to prognozowane są przymrozki. W górach mowa już o całodniowym mrozie.

Antycyklon Stefan zmieni pogodę. Będzie jeszcze chłodniej

"Na północnym wschodzie Europy w tym samym czasie znajdował się będzie głęboki niż. Masy powietrza wokół niżu wirują na półkuli północnej odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. [...] Chłodne, arktyczne masy powietrza z dalekiej północy poprzez zaistniałą sytuację baryczną będą „wpychane” z północy w nasz region" – wyjaśnia okoliczności zmiany portal pogodowy.

Pierwsza chłodniejsza noc wystąpi z czwartku na piątek (22/23 września). Fanipogody.pl zapowiadają, że w wielu rejonach Polski termometry pokażą maksymalnie 2 stopnie Celsjusza. Przy gruncie wystąpią przymrozki. Równie zimno będzie w nocy z piątku na sobotę (23/24 września). Od chłodu wolny będzie jedynie zachodni skrawek Polski.

Pozytyw płynący z nadciągnięcia antycyklonu Stefan jest taki, że nie przyniesie on typowej jesiennej "pluchy", a bardziej słoneczną aurę. Fanipogody.pl prognozują, że to nie koniec cieplejszej aury w tym roku, gdyż na przełomie września i października ochłodzenie chwilo ustąpi. "Jeśli scenariusz ten potwierdzi się, to do kraju wrócą jeszcze temperatury w okolicach 20 stopni w dzień" - informują Fanipogody.pl.

RadioZET.pl/Fanipogody.pl