Pogoda w drugiej połowie grudnia zmieni się za sprawą ciepłego frontu atmosferycznego. Na ocieplenie, które dotrze do Polski w środę, będzie miał wpływ niż Lutz, czyli Lucek. Temperatura może wzrosnąć nawet do 8 stopni Celsjusza.

Pogoda w najbliższych godzinach będzie się zmieniać z zimowej na jesienną. W nocy z 14 na 15 grudnia mróz pozostanie jedynie na krańcach wschodnich i na południowym wschodzie kraju. W centrum Polski temperatury będą już dodatnie. Najcieplej będzie w zachodniej części kraju, gdzie termometry pokażą 5 stopni Celsjusza – podaje IMGW.

Niż Lucek zmieni pogodę. Ocieplenie nadciąga do Polski

Jak podaje TVN Meteo, wpływ na zmianę pogody w Polsce będzie miał niż Lutz, czyli Lucek. – Przez kilka kolejnych dni systematycznie docierać będą do nas cieplejsze i łagodne masy powietrza – powiedziała synoptyk Arleta Unton-Pyziołek. Pierwszy powiew grudniowego ciepła odczujemy już w środę. Temperatura będzie zróżnicowana. W dzień termometry pokażą od 1 stopnia na wschodzie do 8 stopni na zachodzie kraju.

W czwartek miejscami pojawią się opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni na obszarach podgórskich do 8 stopni nad morzem. Na piątek prognozowane są większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry pokażą od -1 stopnia w rejonach podgórskich do 7 stopni Celsjusza na zachodzie i nad morzem. Weekend przyniesie opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu na wschodzie Polski. Temperatura wzrośnie do 7 stopni.

Pogoda na Boże Narodzenie 2021. Czy będzie padał śnieg?

Według długoterminowej prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej świąteczny tydzień najprawdopodobniej przyniesie napływ mroźnego powietrza z północy Europy. ''W takim scenariuszu zima wróciłaby do nas na dobre. Ponownie występowałyby przelotne opady śniegu, możliwe w wielu miejscach, ale najwięcej ponownie może spaść w obszarach górskich, a także na wybrzeżu'' - czytamy.

''Możliwa byłaby znacznie niższa temperatura powietrza, w tym nawet dwucyfrowy mróz. Nie można wykluczyć, że taki stan utrzyma się do okresu świątecznego, co oznaczałoby, że święta Bożego Narodzenia minęłyby pod znakiem zimowej pogody'' - napisali synoptycy IMGW.

RadioZET.pl/IMGW/TVN Meteo