Kraków od wczesnego popołudnia przeżywał prawdziwy pogodowy "armagedon". Przez miasto przeszła bowiem nawałnica z gradem. Jak informuje "Gazeta Krakowska", od godz. 13:30 interweniowała już straż pożarna, głównie w przypadkach powalonych drzew oraz podtopionych piwnic. Kierowcy kontaktowali się też z redakcją, informując m.in. o zalanych ulicach oraz torowiskach tramwajowych.

Kraków. Nawałnice nad miastem. Ponad 700 interwencji straży pożarnej

- Woda wdarła się do jednego z pomieszczeń Muzeum Inżynierii Miejskiej, gdzie została przygotowana wystawa. Pojawiła się też w placówce pocztowej przy ulicy Limanowskiego. Na ulicy Turowicza zalane zostały trzy pasy ruchu, tworzą się korki. Na autostradzie A4 zderzyły się dwa samochody, brak informacji o osobach poszkodowanych - przekazał w rozmowie z gazetą Bartłomiej Rosiek, rzecznik prasowy krakowskiej straży pożarnej.

Jak poinformował z kolei w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Małopolsce mł. bryg. Sebastian Woźniak, zgłoszeń od obywateli do godz. 14 było ponad 130. - Kolejne zgłoszenia wciąż do nas napływają. Dotyczą one najczęściej budynków, w których woda wdarła się do piwnic. Najwięcej tego typu interwencji mamy w rejonie Śródmieścia, Krowodrzy, ale też Podgórza – powiedział Woźniak.

Jeśli chodzi o aktualne statystyki interwencji strażackich, to według danych KW PSP w Krakowie, aktualizacja na godz. 16 to 704 interwencje, z czego aż 664 w Krakowie.

W internecie znaleźć można zdjęcia i nagrania przedstawiające to, co wydarzyło się w stolicy Małopolski. Oficjalny profil Krakowa opublikował m.in. zdjęcia z zalanych ulic, przystanków oraz fotografie sporej wielkości kulek gradu.

"Było groźnie. Jest groźnie i pewnie to jeszcze nie koniec. Uważajcie na siebie!"- czytamy. Z kolei dziennikarka Radia Kraków Dominika Kossakowska opublikowała filmik z ogrodu domu na krakowskim osiedlu Prądnik Biały, na którym widać spadające kulki gradu "wielkości piłek do ping-ponga":

Nagranie z krakowskiej ulewy udostępnił również ks. Jarosław Raczak z Diecezji Sandomierskiej. Nagranie przedstawia tramwaje oraz samochody osobowe, które mają ogromne trudności z przejechaniem zalanej ulicy:

A tak wyglądało gradobicie na ul. Nadwiślańskiej:

Łowcy Burz publikują komunikat ws. zjawisk pogodowych

Komunikat ws. zjawisk pogodowych w Małopolsce, na Śląsku i na Opolszczyźnie opublikowali także "Polscy Łowcy Burz". "Przez woj. śląskie i woj. małopolskie przechodzą obecnie silne, zorganizowane burze w postaci burz wielokomórkowych, a także superkomórki burzowe" - czytamy w ich ostatnim wpisie na Facebooku, którego aktualizację datuje się na godz. 14:50:

"Jedna z superkomórek burzowych przechodzi obecnie przez rejon Krakowa (kieruje się na północ), kolejna natomiast, w rejonie Przedborza w woj. łódzkim. Superkomórki mogą przynosić opady gradu powyżej 5 cm średnicy, silne porywy wiatru powyżej 90 km/h i intensywne opady deszczu o natężeniu do 40-50 mm/h" - napisali Łowcy Burz.

"Natomiast w pasie od Olesna w woj. opolskim do Jaworzna w woj. śląskim powstał mezoskalowy układ konwekcyjny z linią szkwału. Burze te przemieszczają się w stronę Ziemi Łódzkiej, Ziemi Świętokrzyskiej i Mazowsza. Apelujemy o ostrożność!" - dodali. Już zresztą wczesnym rankiem ostrzegali, że w Polsce można wyróżnić dwie główne strefy burz.

"Pierwsza z nich jest związana ze słabnącą, rozległą burzą wielokomórkową (mezoskalowym układem konwekcyjnym), której czoło obecnie znajduje się w środkowej części Wielkopolski. Do układu tego dobudowały się również komórki burzowe, które tworzą się bądź wkraczają do zachodniej części woj. opolskiego oraz wschodniej części woj. dolnośląskiego. Układ ten przemieszcza się dalej na północ z lekkim odchyleniem na wschód, m.in. w stronę Kujaw" - przekazano w komunikacie.

