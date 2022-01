Burza śnieżna przeszła nad Warszawą w poniedziałek ok. godz. 10. Poza intensywnymi opadami śniegu na niebie pojawiły się błyskawice. "Mokotów grad, śnieg i pioruny", "Blue Monday jak apokalipsa" - mogliśmy przeczytać w mediach społecznościowych.

Wszystko dlatego, że przez Polskę przemieszcza się front atmosferyczny, który niesie opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na tym froncie tworzą się burze, którym towarzyszy grad. W związku z bardzo głębokim niżem front atmosferyczny oddziela dwie masy powietrza, cieplejszą na południu oraz chłodniejszą na północy i na styku tych dwóch mas powietrza doszło do wyżej wymienionych zjawisk pogodowych.

Kraków. Burza śnieżna nad miastem. Internauci publikują nagrania

W poniedziałek po południu burza śnieżna dotarła na południe Polski i zaatakowała m.in. Kraków. Jak poinformowała ok. godz. 13:30 "Gazeta Krakowska", burzy towarzyszy porywisty wiatr, którego prędkość sięga do 115 km/h.

Facebookowy profil "Patrol998-Małopolska" opublikował zdjęcia z interwencji straży pożarnej na terenie powiatów krakowskiego i miechowskiego. Strażacy otrzymali już pierwsze zgłoszenia o połamanych drzewach, zerwanych liniach energetycznych oraz zablokowanych drogach.

W mediach społecznościowych można także znaleźć zdjęcia i nagrania innych użytkowników, którzy dokumentują pogodową anomalię w stolicy Małopolski:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie poinformowało też, że w wyniku blokady drogi przez złamane drzewo doszło do zmian w trasach co najmniej dwóch środków transportu publicznego.

Burza w styczniu - co to znaczy? Synoptyk wyjaśnia

Burza śnieżna to bardzo rzadkie zjawisko w Polsce, lecz - jak podkreślił synoptyk i rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski - zdarza się ono nie pierwszy raz w tym roku. - Wcześniej występowały one w piątek, choć nie z takim natężeniem. Były mniej spektakularne, towarzyszyło im mniej wyładowań, mniej gradu i nie doszły do Warszawy - przypomniał w rozmowie z Polską Agencją Prasową

Mechanizm powstawania burzy śnieżnej, jest taki sam, jak powstawania burzy latem. Musi być różnica ciśnień, odpowiednia wilgotność i takie warunki w atmosferze, aby nastąpiły wyładowania. Chwiejność warunków atmosferycznych w okresie letnim jest większa niż zimą, dlatego burze częściej występują latem Grzegorz Walijewski, synpotyk IMGW-PIB

Walijewski ostrzegł jednocześnie, że burze śnieżne mogą być bardzo niebezpieczne. Ich konsekwencje to m.in. wiejący bardzo silny wiatr oraz bardzo śliska nawierzchnia.

