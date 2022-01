Pogoda długoterminowa. Nadchodzą siarczyste mrozy. Będzie nawet -16 stopni

Pogoda długoterminowa ucieszy dzieci przebywające na feriach zimowych. Według najnowszych prognoz zima ze śniegiem i mrozem wraca do Polski. Napływ chłodnego powietrza pochodzenia arktycznego sprawi, że lokalnie temperatura spadnie nawet do -16 stopni Celsjusza.

Pogoda długoterminowa została opracowana przez synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W poniedziałek nad Polską z północy na południe przechodzi burza śnieżna. Według prognozy IMGW w kolejnych dniach ma się utrzymywać zimowa aura z okresowymi opadami śniegu i mrozem.

Pogoda. Wraca prawdziwa zima. Temperatura spadnie do -16 stopni

We wtorek słabe opady śniegu mogą wystąpić na wschodzie kraju. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od -3 do 4 stopni Celsjusza. Zachodni i północno-zachodni wiatr osłabnie i tylko na wschodzie kraju będzie jeszcze wiał w porywach do 60 km/h.

W środę nad ranem w rejonach podgórskich Karpat temperatura może spaść do około -16 stopni Celsjusza. Nad morzem ponownie wzrośnie prędkość i porywistość wiatru. "Końcówka tygodnia będzie pochmurna, ale z przejaśnieniami, co związane będzie z obecnością nad Polską układu niżowego znad Skandynawii. Okresami prognozujemy opady śniegu, na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem" – czytamy w prognozie IMGW.

Nocami temperatura na przeważającym obszarze kraju będzie spadać do -5 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich możliwy jest silny mróz do -12 stopni. Na wybrzeżu utrzymywał się będzie silniejszy zachodni wiatr, który w porywach osiągał będzie do 70 km/h. W niedzielę, głównie na południowym wschodzie, prognozowane są kolejne opady śniegu. Termometry w ciągu dnia pokażą od -5 do 4 stopni Celsjusza.

