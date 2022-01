W poniedziałek około godziny 10 burza śnieżna przeszła nad Warszawą. Poza intensywnymi opadami śniegu na niebie pojawiły się błyskawice. "Wygląda jak apokalipsa", "Mokotów grad śnieg i pioruny" – pisali internauci w mediach społecznościowych.

Gdzie jest burza 17 stycznia? Front burzowy przemieszcza się na południe

Jak podaje IMGW, przez Polskę przemieszcza się front atmosferyczny, który niesie opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na tym froncie tworzą się burze, którym towarzyszy grad. – Burze śnieżne są bardzo rzadkim zjawiskiem w Polsce, niemniej jednak w tym roku to już kolejna burza. Wcześniej występowały one w piątek, choć nie z takim natężeniem. Były mniej spektakularne, towarzyszyło im mniej wyładowań, mniej gradu i nie doszły do Warszawy – powiedział synoptyk Grzegorz Walijewski.

Według relacji Polskich Łowców Burz grzmi i błyska się od województwa wielkopolskiego przez województwo kujawsko-pomorskie, mazowieckie aż po Podlasie. Strefa burzowa kieruje się na południe Polski. Może tam spaść ok. 15 cm śniegu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem w województwach:

pomorskim i kujawsko-pomorskim, ważne do godz. 18 w poniedziałek;

warmińsko-mazurskim, ważne do godz. 21 w poniedziałek;

podlaskim, ważne do godz. 22 w poniedziałek;

mazowieckim, ważne do godz. 23 w poniedziałek;

lubelskim, ważne do godz. 3 we wtorek;

łódzkim, ważne do godz. 18 w poniedziałek;

świętokrzyskim, w powiatach na północy regionu, wygasną o godz. 18 w poniedziałek;

podkarpackim, w powiatach na północy regionu, ważne do godz. 19 w poniedziałek;

małopolskim, w powiatach: dąbrowskim, tarnowskim, Tarnów, wygasną o godz. 19 w poniedziałek;

opolskim i dolnośląskim, ważne do godz. 17 w poniedziałek.

Alerty IMGW drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi dotyczą mieszkańców trzech województw:

śląskiego, powiatów cieszyńskiego i żywieckiego (do godz. 19);

małopolskiego, powiatów: suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego i gorlickiego (do godz. 19);

podkarpackiego, powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego (wygasną o 19).

W tych samych regionach obowiązują alerty I stopnia przed intensywnym śniegiem. (do godz. 22)

IMGW przypomina, że burze śnieżne mogą być bardzo niebezpieczne. – Bardzo szybko robi się ślisko i wieje silny wiatr – ostrzegł Walijewski. W kolejnych dniach ma się utrzymywać zimowa aura z okresowymi opadami śniegu i ujemną, szczególnie na południu kraju, temperaturą w nocy.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim, ważne do godz. 8 we wtorek;

podlaskim, obowiązują do godz. 8 we wtorek;

mazowieckim, ważne do godz. 9 we wtorek;

lubelskim, do godz. 9 we wtorek;

łódzkim, ważne do godz. 8 we wtorek;

wielkopolskim, do wtorku do godz. 8;

świętokrzyskim, w powiatach na północy regionu, wygasną o godz. 8 we wtorek;

podkarpackim, w powiatach na północy regionu, ważne do godz. 22 w poniedziałek;

małopolskim, w powiatach: dąbrowskim, tarnowskim, Tarnów, wygasną o godz. 8 we wtorek;

opolskim i dolnośląskim, ważne do godz. 9 we wtorek.

RadioZET.pl/Łowcy Burz/IMGW/PAP