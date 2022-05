"Bardzo dynamiczne burze, możliwe tornada". Wydano ostrzeżenia drugiego stopnia

Burze z gradem mogą wystąpić w piątek 20 maja w południowo-zachodniej Polsce. IMGW wydał w tej sprawie ostrzeżenia drugiego stopnia.

Alerty dotyczą wszystkich powiatów w województwach dolnośląskim i opolskim, a ponadto przeważającej części woj. śląskiego oraz dwóch południowych powiatów woj. lubuskiego (żarski, żagański).

Burze i możliwe tornada nad Polską. IMGW wydaje ostrzeżenia drugiego stopnia

Ostrzeżenia IMGW będą obowiązywały od popołudnia (między godz. 16 a 18) do poranka w sobotę (od godz. 4 do 7). "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu początkowo od 10 mm do 15 mm, w nocy od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru początkowo do 70 km/h […] a w nocy do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h" – czytamy w ostrzeżeniach wydanych przez IMGW.

"W nocy z piątku na sobotę czeka nas dynamiczna pogoda. […] Największym zagrożeniem będzie silny wiatru w porywach do ok. 100 km/h, intensywne opady deszczu do ok. 30-40 mm. Nie można wykluczyć opadów gradu, ale również i tornad" – zapowiadają natomiast Polscy Łowcy Burz w prognozie na piątek.

"W takich warunkach mogą rozwinąć się bardzo dynamiczne burze, gdzie głównym zagrożeniem z ich strony będzie bardzo silny wiatr, w porywach do ok. 100 km/h, a lokalnie nawet więcej (ok. 110-120 km/h). Burze w nocy, wchodząc z zachodu, i rozwijając się w Polsce, będą miały charakter wielokomórkowych struktur i nie wyklucza się powstania linii szkwału z charakterystycznym wygięciem widocznym na obrazach radarowych, tzw. bow echo" – ostrzegają w prognozie Polscy Łowcy Burz.

