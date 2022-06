Burze i nawalne opady suną przez Polskę. Uwaga na powodzie błyskawiczne

Upalną pogodę zakłócą we wtorek burze i intensywne opady. IMGW ostrzega, że największa szansa na rozwój groźnych burz będzie w pasie od Warmii i Mazur po Małopolskę i wschodnie Podkarpacie. Ze względu na dużą zawartość wody w atmosferze głównym zagrożeniem w trakcie burz będą intensywne opady deszczu.

IMGW dla 10 powiatów województwa dolnośląskiego wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem. Dotyczy to powiatów: dzierżoniowskiego, jaworskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, strzelińskiego, świdnickiego, Wałbrzycha, wałbrzyskiego, ząbkowickiego i złotoryjskiego. Instytut wydał też ostrzeżenie drugiego stopnia dla woj. opolskiego.

Burze i nawalne opady suną przez Polskę. Gdzie jest burza?

Instytut podaje ponadto, że w związku z kumulacją opadów w południowo-zachodniej części woj. dolnośląskiego zostało podniesione ostrzeżenie meteorologiczne do drugiego stopnia. "Sumy (opadów) mogą wynieść od 40 do 50 mm. Do tej pory najwięcej deszczu spadło w Rębiszowie (36 mm), a wzrost stanu wody zanotowaliśmy na Kwisie" - przekazuje na Twitterze IMGW.

"W ciągu dnia najwięcej burz przejdzie w pasie od Małopolski i Podkarpacia, przez Ziemię Świętokrzyską, Mazowsze po Warmię i Mazury" - wskazują Polscy Łowcy Burz.

ZOBACZ: Radar burz na żywo. Zobacz, gdzie jest teraz burza

"Wzdłuż linii zbieżności wiatru która pojawi się w tych regionach, powstaną silne i dość rozproszone komórki burzowe. Głównym zagrożeniem podczas burz będą nawalne opady deszczu (do ok. 50-60 mm w ciągu kilkudziesięciu minut). Możliwych jest kilka przypadków powodzi błyskawicznych, zwłaszcza na obszarach mocno zurbanizowanych lub obszarach górskich i podgórskich. Punktowo burzom mogą towarzyszyć silne porywy wiatru (do 100 km/h) oraz opady gradu (nawet do 3-5 cm średnicy)" - czytamy w komunikacie.

"Polska zachodnia swoją porcję deszczu i wyładowań atmosferycznych dostaje nocą z poniedziałku na wtorek i we wtorkowy poranek" - piszą z kolei FaniPogody.pl. "W kolejnych godzinach burze rozwijać będą się już bardziej w centralnym pasie kraju. Największym zagrożeniem ze strony dzisiejszej pogody będą ulewne, lokalnie nawalne opady deszczu (PW do 40 mm). Wysoka wodność troposfery w połączeniu z dość wolno przemieszczającymi się komórkami burzowymi doprowadzać może dziś do zalań i lokalnych podtopień. Bardzo prawdopodobny jest dziś również grad. Lokalnie, w przypadku rozwoju burzy pulsacyjnej grad może dziś osiągać całkiem sporą średnicę" - alarmuje portal.

