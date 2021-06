Burze z deszczem jeszcze w niedzielę? IMGW wydał alerty

Burze z gradem mogą wystąpić dziś na północy i południu Polski. Synoptyk IMGW szacuje, że może spaść do 25 mm deszczu, a burzom będzie towarzyszył wiatr z prędkością do 65 km/godz.

Dla południowych powiatów trzech województw wydano też ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia. IMGW podkreśla, że "intensywny, punktowy opad" może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia, głównie na obszarach miejskich.

Burze z deszczem na północy i południu Polski. IMGW wydał alerty

Ostrzeżenia meteorologiczne obowiązują do godz. 20.30. Dłużej utrzymywać ma się zagrożenie hydrologiczne - wydane ostrzeżenia są ważne do północy. Mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia burz i dużych opadów deszczu jest na północy Polski. Grzegorz Walijewski szacuje je na "mniej niż 60 proc.".

Synoptyk wyjaśnił też, że front przechodzący w niedzielne popołudnie oraz wieczorem nad północną i południową częścią kraju, jest mało aktywny. "Jeżeli w ogóle powstaną z niego burze, to będą one słabe, przelotne i niegroźne. Przed godz. 22 powinny się zakończyć" - podkreślił Walijewski. "Niemniej jednak istnieje ryzyko, że spadnie nawet około 20 litrów wody na metr kwadratowy. Dodatkowo może także pojawić się grad sięgający nawet 2 cm (średnicy)" - dodał. Opadom może towarzyszyć wiat sięgający do 70 km/h.

RadioZET.pl/PAP/Meteo.imgw.pl