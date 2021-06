Przed niebezpiecznymi burzami z gradem ostrzega we wtorkowy wieczór Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla południowo-zachodniej Polski wydano nawet alerty drugiego stopnia. Ostrzeżenia wysłało mieszkańcom również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Burze z gradem mogą przynieść znaczne szkody na Dolnym Śląsku czy Ziemi Lubuskiej. W nocy z wtorku na środę można spodziewać się ich nasilenia. Synoptyk IMGW Anna Woźniak przekazała PAP, że w południowo-zachodniej Polsce utworzy się duży obszar intensywnych opadów.

Temperatura minimalna w nocy z wtorku na środę wyniesie od 14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 19-20 stopni Celsjusza na południu kraju. Prognozowane burze będą zróżnicowane w zależności od regionu. "Na południowym wschodzie burze oraz przelotne opady deszczu będą raczej izolowane, będą występować pojedynczo i punktowo dawać silniejsze opady wraz z porywami wiatru. Początkowo możliwe są także opady gradu" - mówiła.

Burze z gradem. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. Jest też alert RCB

Groźniej zapowiada się sytuacja pogodowa na Dolnym Śląsku, czy Ziemi Lubuskiej. "Ta strefa będzie się dość wolno przemieszczać znad Dolnego Śląska bardziej na północ, nad Ziemię Lubuską, więc te sumy opadów mogą być większe i dochodzić nawet do 40 mm" - powiedziała synoptyk. Jak podkreśliła, na czele tej strefy będą występowały silne porywy wiatru z prędkością do 90 km/godz. IMGW wydał dla obu województw alerty przed burzami z gradem drugiego stopnia. Ten sam poziom zagrożenia dotyczy południowych i zachodnich powiatów Wielkopolski. Do mieszkańców skierowano też alert RCB.

W środę w całym kraju prognozowane jest duże zachmurzenie. "Największy potencjał do rozwoju burz będzie na południowym wschodzie i na północnym zachodzie, jednak możliwe są na obszarze całego kraju" - powiedziała synoptyk. Jak poinformowała, więcej słońca spodziewane jest jedynie w pasie idącym od Warmii i Mazur przez centrum po województwo opolskie.

Tymczasem we wtorek po południu burze z intensywnymi opadami deszczu nawiedziły Małopolskę. "W wyniku intensywnych opadów deszczu trwających przez ok. godzinę, w regionie doszło do lokalnej powodzi błyskawicznej. System Rain-GRS IMGW-PIB oszacował w tej okolicy maksymalną ilość opadu wynoszącą 91,2 mm" - raportowali Polscy Łowcy Burz.

RadioZET.pl/Meteo.imgw.pl/Polscy Łowcy Burz