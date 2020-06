Burze z gradem przechodzą przez Polskę. Może być bardzo niebezpiecznie

Burze z gradem występują obecnie na Podlasiu i Lubelszczyźnie - podało wcześniejszym wieczorem IMGW. Nawałnice jednak dotarły już do kilku innych regionów, m.in. do Podkarpacia.

Alert obejmuje województwa: mazowieckie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie i wschodnią część Warmii i Mazur. Tam również należy spodziewać się burz z gradem.

Jak informuje IMGW, na wskazanym obszarze prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do nawet 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami może padać również grad.

fot. WOJCIECH ZATWARNICKI/REPORTER

IMGW ostrzega - może być niebezpiecznie!

Jest to ostrzeżenie pierwszego stopnia. Oznacza to, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

fot.WOJCIECH ZATWARNICKI/REPORTER

Warto podkreślić, że z ogromną tragedią mierzą się obecnie mieszkańcy śląskiego Kaniowa, który spustoszyła trąba powietrzna. Niszczycielski żywioł zniszczył łącznie 22 budynki, zrywał dachy z domów i doprowadził do ogromnych strat.

RadioZET.pl/IMGW/PAP