Czwartek zapowiada się dniem pełnym opadów deszczu i burz – prognozuje TVN Meteo. Zagrożenie burzami dotyczy dziś całego kraju – ostrzeżenia pierwszego stopnia prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mogą wystąpić gwałtowne załamania pogody - ściana deszczu, opady gradu, wiatr z prędkością do 90 km/godz.

Burze i deszcze spodziewane są jednak w drugiej połowie dnia. O poranku towarzyszy nam niemal w całym kraju głównie zachmurzenie. Po południu opady deszczu pojawią się niemal w całej Polsce. Spadnie od 10 do 30 mm wody. Najwięcej popada na zachodzie kraju.

Pogoda zmieni się nagle, mieszkańcy momentalnie odczują jej załamanie. TVN Meteo nie wyklucza opadów gradu, czy wiatru z prędkością do 90 km/godz w trakcie burz. Temperatura nie urośnie, ale też nie spadnie względem ostatnich dni. Będzie do 20 do 24 stopni Celsjusza – najchłodniej na Pomorzu, a najcieplej na Podlasiu.

Prognoza zagrożeń od IMGW: W strefie burz cała Polska

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że niebezpieczne burze mogę wystąpić dziś w całym kraju, a w niektórych regionach – wraz z gradem. Grad wykluczono jedynie z woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego. O bieżąco wydawanych alertach IMGW będziemy informowali na bieżąco.

RadioZET.pl/TVN Meteo