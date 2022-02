Orkan Dudley pustoszy kraj. Możliwe trąby powietrzne, a nawet groźne derecho

Wichury i burze w czwartek przetaczają się przez Polskę. Orkan Dudley poczynił spustoszenie w całym kraju. W Krakowie przewrócił się dźwig, dwie osoby zginęły. Przez miejscowość Dobrzyca (woj. wielkopolskie) przeszła trąba powietrzna, która uszkodziła 30-40 budynków.

Alert burzowy w całym kraju. Polsce zagraża zjawisko derecho

Jak poinformował na Twitterze IMGW, burze i opady deszczu oraz krupy śnieżnej występują głównie na północy i południu kraju. Lokalnie burze pojawiły się również w centrum. Instytut zaznaczył, że na południu woj. śląskiego i w woj. małopolskim występują porywy wiatru do około 80 km/h, a lokalnie do około 100 km/h.

Łowcy burz informują, że mogą to być najsilniejsze wichury od wielu lat. Jak napisał na swoim fanpage'u Łukasz Kuliński, możliwe jest wystąpienie derecho. "Niewykluczone, iż rozległy układ burzowy z wbudowaną linią szkwału zostanie ostatecznie zakwalifikowany jako derecho. To może być jeden z najsilniejszych systemów burzowo-wiatrowych w ostatnich latach" - czytamy. Jak dodał, nie można wykluczyć rozwoju 1-2 silnych trąb powietrznych.

Alert pogodowy IMGW i RCB

Jak podaje tvnmeteo.pl, przez nasz kraj przemieszczają się dwa fronty atmosferyczne. Jak przekazała o 12.00 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, główny front z rozbudowanymi chmurami burzowymi rozciąga się w pasie Lubelszczyzna - Podkarpacie - Małopolska. Natomiast drugi obejmuje Mazury i Warmię, Mazowsze, Wielkopolskę oraz Ziemię Lubuską. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed silnym wiatrem dla całego kraju. Najwyższe ostrzeżenia IMGW, trzeciego stopnia, dotyczą zachodniej części Polski od Koszalina po Wałbrzych.

"Do godzin popołudniowych nadal porywy wiatru do 120 km/h nad morzem i 100 km/h w głębi lądu. Możliwe burze" - czytamy we wpisie IMGW. Po godz. 9 porywy wiatru na Śnieżce osiągały wartość 47 m/s, czyli prawie 170 km/h.

W środę wydano także ważny w czwartek alert RCB przed silnym wiatrem dla całego kraju. "Uwaga! Dziś i jutro (16/17.02) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu i trudne warunki na drogach. Zostań w domu, jeśli możesz" - ostrzegało RCB w komunikatach.

O tym, jak poważna jest sytuacja pogodowa w naszej części Europy, świadczy ostrzeżenie meteorologów zrzeszonych w European Storm Forecast Experiment (ESTOFEX). Wydali oni dla zachodniej części Polski trzeci stopień ostrzeżeń alarmujący o "ekstremalnie silnych porywach wiatru i tornadach".

RadioZET.pl/PAP-Marcin Chomiuk/IMGW/Łowcy Burz/tvnmeteo.pl