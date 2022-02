Pogoda IMGW na dziś. Orkan Dudley sunie przez Polskę. Silny wiatr, możliwe burze

Silny wiatr daje się we znaki mieszkańcom całej Polski. Ponadto w czwartek 17 lutego prognozowane są przelotne opady deszczu i lokalne burze. Temperatura osiągnie od 7 do 12 stopni. IMGW utrzymuje ostrzeżenia meteorologiczne.

Pogoda w czwartek 17 lutego upłynie pod znakiem gwałtownych i niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Jak podaje IMGW, orkan Dudley przesunie się na wschód kraju, jednak nadal będzie odczuwalny zachodni, silny i porywisty wiatr.

Pogoda na dziś - czwartek 17 lutego. Orkan Dudley sunie przez Polskę

Najsilniej będzie wiało w centrum kraju i na Wybrzeżu. Tam porywy mogą osiągać do 110 km/h, a na krańcach zachodnich do 120 km/h – ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na pozostałym obszarze zachodni wiatr będzie wiał ze średnią prędkością do 40 km/h.

W całym kraju IMGW prognozuje przelotne opady deszczu i lokalne burze, którym towarzyszyć może opad krupy śnieżnej. – W Polsce południowo-wschodniej spodziewamy się intensywnych opadów deszczu, a w górach śniegu. W Tatrach może spaść do 10 centymetrów śniegu – powiedział synoptyk Kamil Walczak.

Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni na wschodzie i północy kraju, do 12 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. – Mimo że temperatura będzie wysoka, to nie odczujemy tego ciepła z powodu silnego i porywistego wiatru – podsumował.

Ostrzeżenia IMGW w całej Polsce

W związku z sytuacja pogodową RCB rozesłało smsy, w których ostrzegało o możliwych przerwach w dostawie prądu i trudnych warunkach na drogach. W czterech województwach - zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim - obowiązują ostrzeżenia IMGW trzeciego, najwyższego stopnia.

W centralnym pasie kraju przeważa alert stopnia drugiego. Chodzi o województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie, a także część województwa wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. W pozostałej części kraju obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżeń.

RadioZET.pl/PAP/IMGW