IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem. Mogą wystąpić trąby powietrzne

Burze i ulewne deszcze nie odpuszczają. W środę pogodnie będzie na zachodzie kraju, na pozostałym obszarze miejscami może zagrzmieć i pokropić - poinformował synoptyk IMGW-PIB Szymon Ogórek.

Na zachodzie, jeśli popada, to słabo i lokalnie. - Więcej zjawisk w postaci przelotnych opadów deszczu, a nawet miejscami burz, spodziewamy się na północy i częściowo na wschodzie naszego kraju - powiedział synoptyk. Możliwe też będą miejscami na południowym wschodzie i w centrum.

Gdzie jest burza 11 sierpnia? IMGW wydał ostrzeżenia, mogą wystąpić trąby powietrzne

Środa to kolejny dzień, który może przynieść niebezpieczne zjawiska pogodowe. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Ostrzeżenia IMGW dotyczą województwa pomorskiego, części woj. zachodniopomorskiego oraz południowej części woj. podkarpackiego.

Według synoptyków tvnmeteo.pl na Pomorzu burzom będą towarzyszyć opady deszczu do około 25 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą osiągnąć 75 km/h. Miejscami może spaść grad. Z kolei w województwie zachodniopomorskim opady deszczu osiągną od 15 do 20 l/mkw., lokalnie do 25 l/mkw., natomiast porywy wiatru - do 75 km/h. Na Podkarpaciu natomiast "obserwowane i prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jak donosi portal Polscy Łowcy Burz zajmujący się prognozowaniem i ostrzeganiem przed groźnymi zjawiskami meteorologicznymi, "na wschodzie i północnym wschodzie Polski z powodu większej wartości energii CAPE w dolnej troposferze nie wyklucza się rozwoju 1-2 trąb powietrznych".

Jak donoszą synoptycy, podczas burz możliwe są opady drobnego gradu oraz silne porywy wiatru o prędkości do ok. 70-80 km/h. "Nieco bardziej intensywne zjawiska pojawią się, jeśli rozwiną się superkomórki burzowe" - czytamy.

