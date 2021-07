Gdzie jest burza 15 lipca? Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego powiedział PAP, że w czwartek w całym kraju wzrośnie zachmurzenie.

Lokalnie padać będzie deszcz. Może też dochodzić do gwałtownych burz, w trakcie których spadnie do 30-40 l/mkw., a miejscami nawet do 60 l/mkw. deszczu, zwłaszcza na Pomorzu Wschodnim i Kujawach. Porywy wiatru osiągać będą do ok. 100 km/h.

Gdzie jest burza 15 lipca? Na wschodzie możliwe trąby powietrzne

We wschodniej połowie kraju mogą pojawić się trąby powietrzne. Miejscami porywy wiatru osiągać tam będą do 110 km/h. Spaść też może duży grad.

W całym kraju będzie zarazem ciepło, a na wschodzie upalnie. Gawron podał, że termometry pokażą tego dnia od 24 st. C nad morzem i w obszarach podgórskich, do 32 st. C na wschodzie kraju. Na zachodzie będzie to ok. 27-29 st. C.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW