Gdzie jest burza? Pogoda w Polsce jest dynamiczna, więc mapa burzowa opracowana przez synoptyków IMGW jest aktualizowana z godziny na godzinę. W nocy z 14 na 15 lipca w kraju utrzymywać się będą gwałtowne burze z ulewnym deszczem i nawałnicowym wiatrem. Miejscami spadnie grad. Istnieje też możliwość pojawienia się trąby powietrznej.

''Ogromna strefa burzowa wkracza nad Polskę od strony Czech! Uważajcie na siebie: w tej strefie silne porywy wiatru, mogą osiągnąć wartość 120 km/h (niszczycielska moc), nawalne opady deszczu i grad średnicy kilku cm! Nie ryzykujcie, szukajcie schronienia!'' - czytamy na Twitterze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Burze, grad i trąby powietrzne w Polsce. Alerty trzeciego stopnia

Burze z gradem o różnej intensywności prognozowane są w środę na większości obszaru Polski. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia obowiązują na terenie następujących województw:

małopolskiego,

świętokrzyskiego,

śląskiego,

opolskiego,

wielkopolskiego,

kujawsko-pomorskiego,

lubuskiego,

warmińsko-mazurskiego,

południowej części pomorskiego.

Dla pozostałego obszaru Pomorza oraz województwa zachodniopomorskiego i dolnośląskiego wydano alert stopnia pierwszego. Najtrudniejsza sytuacja ma być na Mazowszu, Śląsku, w województwie łódzkim oraz wschodnich powiatach województwa wielkopolskiego, dla których wydano alert najwyższego, trzeciego stopnia. Tam burzom towarzyszyć mają ulewne opady deszczu wynoszące przeważnie od 30 do 60 l/mkw., choć lokalnie dochodzące aż do 90 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru wynieść mogą nawet 120 km/h. Miejscami padać będzie grad.

Jednocześnie - za wyjątkiem Dolnego Śląska oraz województwa zachodniopomorskiego - wciąż w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Temperatura maksymalna w dzień może wynieść do 33 stopni, a temperatura minimalna w nocy sięgnie 22 stopni Celsjusza.

Pogoda na czwartek - 15 lipca. Gdzie jest burza?

Jak podaje IMGW, w czwartek 15 lipca zachmurzenie, lokalne opady deszczu i burze występować już będą w całym kraju. W trakcie burz spadnie do 30-40 l/mkw., a lokalnie nawet do 60 l/mkw. deszczu, zwłaszcza a Pomorzu Wschodnim i Kujawach. Porywy wiatru znów osiągać będą do ok. 100 km/h.

Również w czwartek istnieć będzie zagrożenie wystąpieniem trąby powietrznej - we wschodniej połowie kraju. Miejscami porywy osiągać będą do 110 km/h. Spaść też może duży grad. W całym kraju będzie też ciepło, a na wschodzie upalnie. Termometry pokażą od 24 stopni nad morzem i w obszarach podgórskich, do 32 stopni na wschodzie kraju. Na zachodzie będzie to ok. 27-29 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/PAP