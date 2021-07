Upały, burze i trąby powietrzne, niż genueński narozrabia. IMGW wydaje alerty

Upały nie odpuszczają. Żar leje się z nieba w centralnej i wschodniej części Polski. W tych rejonach temperatura maksymalna może osiągnąć do 33 stopni Celsjusza. Prawdopodobieństwo wystąpienia upałów IMGW określa na 80 procent, a w niektórych miejscach 90 procent. Z kolei w pasie od Pomorza i Mazur po Śląsk prognozowane są niebezpieczne burze z gradem.

Upały opanowały wschodnią i centralną część naszego kraju. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia dotyczą województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz wschodniej części województwa i kujawsko-pomorskiego.

Gdzie jest burza? Nawałnice cały czas grożą Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Objęto nimi wschodnią i centralną część woj. pomorskiego, zachodnią i centralną część woj. warmińsko-mazurskiego, większość powiatów woj. kujawsko-pomorskiego i woj. śląskiego, północną i zachodnią część woj. mazowieckiego, woj. łódzkie i opolskie, wschodnią część woj. wielkopolskiego oraz południe woj. małopolskiego.

Synoptycy ostrzegają, że burzom będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami może padać grad.

Różnice temperatur nawet o kilkanaście stopni. Niż genueński namiesza w pogodzie

Za piękną, upalną pogodę jednak będzie trzeba słono zapłacić. Synoptycy tvnmeteo.pl prognozują wystąpienie ciekawego, ale i niebezpiecznego "niżu genueńskiego". Zjawisko to wywołało największe ulewy i powodzie w Europie Środkowej. Chłodne masy powietrza znad Oceanu, które dotrą w przyszłym tygodniu nad Morze Śródziemne, będą skutkowały utworzeniem silnego wiru. Przyczyni się on do powstania gwałtownych zjawisk od Alp po Zatokę Fińską.

IMGW podaje, że w najbliższych dniach pogodę w kraju będzie kształtowała szeroka strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Będzie on rozdzielał gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego na wschodzie od chłodniejszego polarnego morskiego na zachodzie. "Z powodu blokady wyżowej nie będzie mógł on szybko przemieścić się poza obszar naszego kraju, a silny kontrast termiczny, który powstanie na jego linii będzie paliwem do generowania bardzo gwałtownych zjawisk" - czytamy na stronie IMGW-PiB. Różnice temperatur między wschodnią a zachodnią częścią kraju mogą wynieść nawet kilkanaście stopni. W czwartek termometry pokazują 18 st. w Poznaniu i Bydgoszczy do 29 w Suwałkach.

Kulminacja niebezpiecznych zjawisk ma nastąpić w godzinach wieczornych w czwartek i w nocy z czwartku na piątek. Na zachodzie burzom mają towarzyszyć ulewne deszcze do 50 mm, z gradem i miejscami z porywami wiatru do około 100 km/h. Możliwe są trąby powietrzne.

