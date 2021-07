Pogodowy armagedon nad Polską? Żar z nieba, groźne burze, trąby powietrzne

W czwartek na wschodzie wystąpią upały sięgające nawet 33 st. C; na Zachodzie burze z gradem, nawałnice, a nawet trąby powietrzne. Kulminacja niebezpiecznych zjawisk nastąpi wieczorem i w nocy z czwartku na piątek. "To będzie bardzo intensywne 36 godzin" - powiedziała synoptyk IMGW Anna Woźniak.

Pogoda w czwartek przyniesie wiele niebezpiecznych zjawisk. Poza burzami z gradem i ulewami IMGW ostrzega przed możliwością wystąpienia trąb powietrznych.

Jak poinformowała synoptyk Anna Woźniak, w najbliższych dniach pogodę w kraju będzie kształtowała szeroka strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Front będzie rozdzielał gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego na wschodzie od chłodniejszego polarnego morskiego na zachodzie. Silny kontrast termiczny, który powstanie na jego linii, będzie jednak paliwem generującym powstawanie bardzo gwałtownych zjawisk.

Pogoda. Burze, upały i trąby powietrzne. Prognoza IMGW

Jeszcze czwartkowy poranek w przeważającej części kraju będzie pogodny. Pochmurnie będzie jedynie w zachodniej części kraju, gdzie front szczególnie zaznaczy swoją obecność. Tam miejscami mogą pojawić się przelotne opady.

W czwartek na wschodzie będzie jednak ciepło. "Ze względu na upały, już nawet w godzinach porannych na wschodzie kraju temperatura może wynieść ok. 20 st. C" - poinformowała synoptyk.

Jak zaznaczyła Woźniak, w ciągu dnia temperatura maksymalna w zachodniej części kraju wyniesie 20-24 st. C, a w strefie frontu 25-26 st. C. Natomiast we wschodnich regionach Polski nadal będzie upalnie. "W tych regionach Polski termometry wskażą od 29-32 st. C, a możliwe nawet 33 st. C" - poinformowała synoptyk.

Gdzie jest burza?

Gdzie jest burza? Już od południa w czwartek burze zaczną występować w centralno-północnej części Polski. Do godzin wieczornych burze będą trwać w pasie od Warmii, przez woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, aż po woj. łódzkie i częściowo wielkopolskie, a także w Karpatach Zachodnich, głównie w Beskidzie Śląskim i Żywieckim oraz w Tatrach i na Podhalu. "W tych miejscach opady mogą sięgać nawet do 50 mm" - powiedziała synoptyk. Wskazała też, że burzom będą towarzyszyć intensywne porywy wiatru do 90 km/h.

"Kulminacja niebezpiecznych zjawisk prawdopodobnie przypadnie na godziny wieczorne w czwartek i noc z czwartku na piątek" - zapowiedziała Woźniak. "To będzie bardzo intensywne 36 godzin" - podkreśliła. Wyjaśniła, że wówczas w zachodniej części kraju wystąpią burze z ulewami, intensywnymi opadami deszczu do 50 mm, a także nawałnicami i gradem, którym towarzyszyć będą porywy wiatru miejscami osiągającymi 100 km/h.

"Możliwe są nawałnice i trąby powietrzne" - zapowiedziała synoptyk. Zaznaczyła przy tym, że w związku z sytuacją pogodową, możliwe będą interwencje straży pożarnej wynikające z podtopień lub zniszczeń budynków intensywnymi porywami wiatru.

Pogoda w piątek

Piątek również przyniesie intensywne i groźne zjawiska. Niemal w całym kraju występować będą przelotne opady deszczu i gwałtowne burze z gradem. Ulewy, które dadzą sumy opadów nawet 50-60 mm na 12 godzin, powodować będą lokalne podtopienia, szczególnie na obszarach zurbanizowanych. Porywy wiatru do 100 km/h. Spokojniej będzie tylko na krańcach wschodnich.

Do piątku, gdy nad Polską będzie gorąca masa powietrza, zostaną z nami także upały. W miarę przemieszczania się strefy frontu obszar nimi zagrożony będzie się stopniowo zmniejszał, jednak we wschodniej połowie Polski trzeba się spodziewać temperatury maksymalnej od 28 do 33 st. C. Ponieważ temperatura nocami w tym rejonie nie będzie spadać poniżej 18-21 st. C, odczucie gorąca będzie potęgowane, biometr będzie niekorzystny.

W związku z burzami i opadami IMGW na bieżąco wydaje ostrzeżenia pogodowe i zaleca śledzenie komunikatów pogodowych.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/oprac. AK