Gdzie jest burza? A konkretnie: burza z gradem, bo m.in. przed tym zjawiskiem meteorologicznym ostrzega IMGW. Instytut informuje również, w których rejonach Polski mieszkańcy narażeni będą na największe upały.

Alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano dla województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. IMGW prognozuje tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami spadnie również grad.

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami IMGW wydało również alerty hydrologiczne pierwszego stopnia dla województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Z kolei alerty drugiego stopnia przed upałem wydano dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Na wskazanym terenie prognozowana jest temperatura maksymalna w dzień od 29 do 33 st. C, zaś temperatura minimalna w nocy od 18 do 21 st. C.

Alerty przed upałem obowiązują od godz. 13 w poniedziałek do godz. 20 w czwartek. Obejmują one województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i lubelskie. Regiony te zaznaczone są na poniższej mapie kolorem pomarańczowym:

fot. IMGW

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że te zjawiska te mogą być zintensyfikowanie i bardziej niebezpieczne.

RadioZET.pl/PAP/IMGW