IMGW znów ostrzega przed kumulacją opadów deszczu w południowo-wschodnich powiatach województwa podkarpackiego. Instytut wydał dziś w tej sprawie alerty pierwszego stopnia. Deszcz będzie padał co najmniej do późnego wieczora, do godz. 22.

Ostrzeżenia obowiązują dla granicznych powiatów Podkarpacia, od jasielskiego po lubaczowski, do tego w powiatach brzozowskim i przeworskim.

Zagrożenie, które powoduje... kolejne niebezpieczeństwo

Wspomniany rejon Polski zmaga się z deszczem od kilku dni. Opady wpływają na niebezpieczne podnoszenie się poziomu lokalnych rzek i potoków. W tej sprawie zostały wydane ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia.

Niebezpiecznie będzie zwłaszcza w powiatach w górnej zlewni Sanu i Dębicy. Przewidywany jest gwałtowny wzrost poziomu wody, jednak bez przekroczeń stanu alarmowego. Alert "wodny" obowiązuje do godz. 23.

