Ostrzeżenia IMGW przed gęstymi mgłami. Widoczność ograniczona do 100 m

Ostrzeżenia IMGW obowiązują od godz. 23 we wtorek do godz. 9 w środę. Na tych terenach widoczność może zostać ograniczona do 100 m.

Według IMGW, prawdopodobieństwo wystąpienia gęstych mgieł na tym obszarze wynosi 80 proc.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW