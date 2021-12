Marznące opady i gęsta mgła. IMGW wydało ostrzeżenia

IMGW, czyli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, opublikował najnowsze prognozy na środowy wieczór i czwartek. Alert przed opadami marznącymi wydano dla województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, a także części województwa łódzkiego oraz dwóch południowych powiatów Śląska. Prognozowane są tam słabe opady marznącej mżawki lub deszczu, które mogą powodować gołoledź.

Dla całego terytorium województwa zachodniopomorskiego oraz części województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego Instytut wydał natomiast alert przez gęstą mgłą. W rejonach objętych jej zasięgiem widoczność będzie wynosić od 50 m do 200 m. W zależności od miejsca ostrzeżenia będą obowiązywać do późnej nocy lub do czwartkowego poranka.

Ostrzeżenia IMGW przed marznącymi opadami. Pogoda na czwartek

Według synoptyka IMGW Szymona Ogórka w nocy prognozowane jest zachmurzenie duże, tylko na południu możliwe są lokalne przejaśnienia. - Dodatkowo w nocy na przeważającym obszarze kraju spodziewamy się dużo mgieł, które będą ograniczać widoczność do 100 metrów. A na wschodzie mogą pojawić się słabe opady marznącego deszczu – powiedział. Mgły utrzymają się do czwartkowego popołudnia.

Temperatura wyniesie od 2 stopni Celsjusza na zachodzie kraju do -5 stopni na Suwalszczyźnie. - W czwartek rano należy uważać, bo może być ślisko na północnym wschodzie, krańcach wschodnich i w regionach podgórskich – dodał. W ciągu dnia temperatura będzie rosnąć i wyniesie od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 5 stopni w centrum. Na zachodzie prognozowane są słabe opady deszczu.

RadioZET.pl/PAP - Agnieszka Gorczyca, Sonia Otfinowska