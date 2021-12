Początek tygodnia będzie jeszcze mroźny i zimowy, natomiast od środy zacznie robić się coraz cieplej, by w drugiej połowie tygodnia temperatura maksymalna przekroczyła nawet 10 stopni Celsjusza - prognozuje IMGW.

IMGW, czyli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w swojej tygodniowej prognozie Instytut podkreśla, że po bardzo mroźnej nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura w poniedziałek w dzień również nie będzie przekraczać 0 stopni Celsjusza. Wyjątek stanowić będą jedynie obszary podgórskie Sudetów, gdzie lokalnie temperatura w dzień może wzrosnąć do 2 stopni.

Jak informuje IMGW, na pozostałym obszarze Polski w najcieplejszym momencie dnia będzie od -8 do -3 stopni Celsjusza. Na ogół będzie pogodnie, choć na południu i zachodzie okresami możliwe są duże zachmurzenia. Rano miejscami będą utrzymywać się jeszcze mgły, a w ciągu dnia na południowym wschodzie mogą pojawiać się słabe opady śniegu.

Pogoda na Sylwestra. IMGW: szykuje się zmiana aury

Kolejna noc nie będzie już aż tak mroźna jak poprzednie, ale miejscami termometry będą jeszcze pokazywać dwucyfrowy mróz. Na Kujawach i Pomorzu Wschodnim temperatura może spaść do -14 stopni Celsjusza.

We wtorek na niebie dominować będą chmury. Na południowym wschodzie okresami padać będzie słaby śnieg. W drugiej połowie dnia od zachodu do Polski zacznie nasuwać się strefa ciepłego frontu atmosferycznego. Przyniesie ona na zachodzie kraju opady śniegu, przechodzące stopniowo w deszcz, przejściowo również marznący, powodujący gołoledź. Będzie ślisko. Temperatura maksymalna wynosić będzie od -6 stopni na północnym wschodzie do 3 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

Ocieplenie, które we wtorek zaznaczać się będzie na zachodzie Polski, w nocy z wtorku na środę i w środę powoli postępować będzie na wschód kraju. W środę padać będzie w całym kraju. Na zachodzie będzie to przeważnie deszcz, a we wschodniej połowie kraju śnieg, przechodzący w deszcz, który przejściowo będzie marznący. Miejscami warunki na drogach mogą być trudne.

Temperatura maksymalna będzie już przeważnie dodatnia, za wyjątkiem północnego wschodu, gdzie termometry pokazywać będą od -4 do -1 stopnia Celsjusza. Na pozostałym obszarze maksymalnie będzie wahać się od 0 do 6 stopni Celsjusza. Kolejnej nocy w obszarach podgórskich Karpat temperatura spadnie zera, więc na drogach znów zrobi się ślisko.

Od czwartku do soboty temperatura zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy będzie dodatnia, maksymalnie osiągając od 3 stopni na północnym wschodzie do 12 stopni na zachodzie. Na niebie dominować będą chmury, z których okresami padać będzie deszcz. Znacząco wzrośnie prędkość wiatru, który w porywach nad morzem i na krańcach południowych Polski dochodzić będzie nawet do 80 km/h.

"Kolejna zmiana pogody nastąpi w niedzielę, choć ten scenariusz nie jest jednoznaczny i może jeszcze ulec zmianie" - zaznacza Instytut. Według obecnych prognoz niedziela będzie pogodna, ale już chłodniejsza. Temperatura w nocy znów spadnie zera, a w dzień wynosić będzie tylko od zera do 5 stopni Celsjusza. "Na szczęście wiatr powinien być już dużo słabszy, co poprawi nieco odczucie termiczne" - pisze IMGW.

RadioZET.pl/PAP - Sonia Otfinowska